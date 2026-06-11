 
Bild 1 von 8
Hoch bewertet
Nike Air Max Plus 3 Schuh (Herren) - Schwarz/Smoke Grey

Nike Air Max Plus 3

Schuh (Herren)

CHF 220
Größe auswählenGrößentabelle
Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Dieser Air Max Plus 3 ehrt seine Tradition mit einer dezenten Hommage an seine Vorgänger. Die Schaumstoffdämpfung und Max Air-Elemente sorgen für bewährte Sprungkraft und Tragekomfort bei jedem Schritt. Futuristische Designlinien und elegante Details bringen diesen Schuh mit einem auffälligen Style in die Gegenwart.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Smoke Grey
  • Style: IF6319-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Air Max Plus 3

CHF 220

Dieser Air Max Plus 3 ehrt seine Tradition mit einer dezenten Hommage an seine Vorgänger. Die Schaumstoffdämpfung und Max Air-Elemente sorgen für bewährte Sprungkraft und Tragekomfort bei jedem Schritt. Futuristische Designlinien und elegante Details bringen diesen Schuh mit einem auffälligen Style in die Gegenwart.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Kunstleder und luftigem Mesh sorgen für Atmungsaktivität, Strapazierfähigkeit und Halt.
  • Die ursprünglich für Leistungsläufe konzipierten Max Air-Elemente in der Ferse und im Vorfuß sorgen für leichtgewichtige Dämpfung.
  • Polierte Akzente aus Kunststoff im Zehenbereich sorgen für Strapazierfähigkeit und Glanz.
  • Die Gummi-Außensohle sorgt für zusätzliche Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Smoke Grey
  • Style: IF6319-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Die Nike Air Max Story

Die revolutionäre Air-Technologie kam im Jahr 1978 zum ersten Mal in Schuhen von Nike zum Einsatz. 1987 feierte dann der Air Max 1 sein Debüt – mit sichtbarer Air-Technologie in der Ferse. Plötzlich war der Tragekomfort der Air-Dämpfung nicht mehr nur spürbar, sondern auch zu sehen. Seitdem sind Air Max Schuhe der nächsten Generation mit ihren auffälligen Farbkombinationen und der zuverlässigen, leichtgewichtigen Dämpfung sowohl bei Athlet:innen als auch bei Sammler:innen sehr beliebt.

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (20)

4.5 Sterne

  • Shaun486074880

    Love the style and very comfortable

  • All purpose

    sheldonf125882624

    Comfortable smart love the style can all purpose trainer can't go wrong getting this one

  • AudreyV484741058

    Super belle, elles sont hyper confortables

Nike Air Max Plus 3 Schuh (Herren)

Nike Air Max Plus 3

CHF 220

Vervollständige den Look

Item 3 of 10