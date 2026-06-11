Nike Air Max Plus 3 Schuh (Herren)

Shaun486074880
Love the style and very comfortable
Dieser Air Max Plus 3 ehrt seine Tradition mit einer dezenten Hommage an seine Vorgänger. Die Schaumstoffdämpfung und Max Air-Elemente sorgen für bewährte Sprungkraft und Tragekomfort bei jedem Schritt. Futuristische Designlinien und elegante Details bringen diesen Schuh mit einem auffälligen Style in die Gegenwart.
Nike Air Max Plus 3
Dieser Air Max Plus 3 ehrt seine Tradition mit einer dezenten Hommage an seine Vorgänger. Die Schaumstoffdämpfung und Max Air-Elemente sorgen für bewährte Sprungkraft und Tragekomfort bei jedem Schritt. Futuristische Designlinien und elegante Details bringen diesen Schuh mit einem auffälligen Style in die Gegenwart.
Die revolutionäre Air-Technologie kam im Jahr 1978 zum ersten Mal in Schuhen von Nike zum Einsatz. 1987 feierte dann der Air Max 1 sein Debüt – mit sichtbarer Air-Technologie in der Ferse. Plötzlich war der Tragekomfort der Air-Dämpfung nicht mehr nur spürbar, sondern auch zu sehen. Seitdem sind Air Max Schuhe der nächsten Generation mit ihren auffälligen Farbkombinationen und der zuverlässigen, leichtgewichtigen Dämpfung sowohl bei Athlet:innen als auch bei Sammler:innen sehr beliebt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.5 Sterne
Shaun486074880
Love the style and very comfortable
All purpose
sheldonf125882624
Comfortable smart love the style can all purpose trainer can't go wrong getting this one
AudreyV484741058
Super belle, elles sont hyper confortables
Nike Air Max Plus 3