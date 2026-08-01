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Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren) - Schwarz/Pure Platinum/Wolf Grey/Weiß

Nike Air Max 95 Big Bubble

Herrenschuh

CHF 220
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Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen,⁣ wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. Diese Version kombiniert verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Pure Platinum/Wolf Grey/Weiß
  • Style: IV5767-003
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Nike Air Max 95 Big Bubble

CHF 220

Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen,⁣ wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. Diese Version kombiniert verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben.

Vorteile

  • Beim Obermaterial ließ man sich vom menschlichen Körper inspirieren: die Mittelsohle/Außensohle ist die Wirbelsäule, die Einsätze auf dem Obermaterial sind die Muskeln und die Schnürsenkel die Rippen des Schuhs.
  • Die Kombination aus Echtleder, Kunstleder und Textil im Obermaterial sorgt für einen mehrlagigen, strapazierfähigen Look.
  • Das sichtbare Max Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Flexkerben in der Mittelsohle/Außensohle sorgen für ungeingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Pure Platinum/Wolf Grey/Weiß
  • Style: IV5767-003
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

5 Sterne

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Definitely recommend!

    joela879172826

    As an avid 95’ collector these are are a new fav. So clean and pristine looking and for me super comfortable! Feels like my feet are being incubated and kept firmly.

  • Nice

    robertb957734140

    Love these shoes.. 15 pairs..yes I wear them all

Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren)

Nike Air Max 95 Big Bubble

CHF 220

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