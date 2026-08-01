Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren)

Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen, wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. Diese Version kombiniert verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen, wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. Diese Version kombiniert verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Definitely recommend!
joela879172826
As an avid 95’ collector these are are a new fav. So clean and pristine looking and for me super comfortable! Feels like my feet are being incubated and kept firmly.
Nice
robertb957734140
Love these shoes.. 15 pairs..yes I wear them all
Nike Air Max 95 Big Bubble