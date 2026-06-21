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Hoch bewertet
Nike Air Max 90 Premium Schuh (Herren) - Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust

Nike Air Max 90 Premium

Herrenschuh

CHF 170
Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Light Smoke Grey/Smoke Grey/Volt/Iron Grey
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Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Farben sind gut kombinierbar und die sichtbare Dämpfung bietet viel Tragekomfort, egal wo du gerade unterwegs bist.


  • Gezeigte Farbe: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Style: IM5759-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Air Max 90 Premium

CHF 170

Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Farben sind gut kombinierbar und die sichtbare Dämpfung bietet viel Tragekomfort, egal wo du gerade unterwegs bist.

Vorteile

  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die Gummi-Außensohle mit Waffelprofil sorgt für Traktion und traditionellen Style.

Produktinformationen

  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gezeigte Farbe: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Style: IM5759-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (14)

4.9 Sterne

  • faridal4247322

    Pour un cadeau , trop belles. Le beige est discret , on peut facilement les mettre avec un costume . Le beige est très beau , beau design . Je recommande

  • Perfekter Schuh

    ChristianK926548071

    Mega Cooler Schuh, extrem bequem und Stylisch

  • Sehr schöne sneaker

    novicas437479561

    10 von 10 Punkte gebe ich sehr schöne sneaker

Nike Air Max 90 Premium Schuh (Herren)

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