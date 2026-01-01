Air Jordan Ultra SE
Herrenschuh
Was passiert, wenn wir einen der legendärsten Jordan Styles neu interpretieren? Wir erschaffen ein vielseitiges Paar Schuhe in einem Look, der fit für die Zukunft ist. Glattes Leder mit niedrig geschnittenem Schuhkragen für unkomplizierten Tragekomfort im Alltag.
- Gezeigte Farbe: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Style: IV6252-400
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Air Jordan Ultra SE
Was passiert, wenn wir einen der legendärsten Jordan Styles neu interpretieren? Wir erschaffen ein vielseitiges Paar Schuhe in einem Look, der fit für die Zukunft ist. Glattes Leder mit niedrig geschnittenem Schuhkragen für unkomplizierten Tragekomfort im Alltag.
Vorteile
- Glattes Echtleder und Kunstleder sorgen für hohe Strapazierfähigkeit.
- Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Gezeigte Farbe: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Style: IV6252-400
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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