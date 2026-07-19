Air Jordan Skyline Low LE Schuh (Herren)

Der Skyline Low ist ein Schuh mit flachem Profil, der vom klassischen Jordan-Stil inspiriert wurde. Er bringt die Basketball-Geschichte vom Court direkt in deinen Alltag. Er bietet die vertrauten Details, die du kennst und liebst: Das Branding an der Ferse, ein gestickter Swoosh, ein gekapseltes Air-Element im Fersenbereich und eine robuste Materialkombination, die zu jedem Outfit passt.

Gezeigte Farbe: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Style: IQ6425-100

Ursprungsland/-region: China