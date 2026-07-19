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Hoch bewertet
Air Jordan Skyline Low LE Schuh (Herren) - Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Air Jordan Skyline Low LE

Herrenschuh

CHF 115
Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
Sail/Light Orewood Brown/Muslin/Fauna Brown
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Der Skyline Low ist ein Schuh mit flachem Profil, der vom klassischen Jordan-Stil inspiriert wurde. Er bringt die Basketball-Geschichte vom Court direkt in deinen Alltag. Er bietet die vertrauten Details, die du kennst und liebst: Das Branding an der Ferse, ein gestickter Swoosh, ein gekapseltes Air-Element im Fersenbereich und eine robuste Materialkombination, die zu jedem Outfit passt.


  • Gezeigte Farbe: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Style: IQ6425-100
  • Ursprungsland/-region: China

Air Jordan Skyline Low LE

CHF 115

Der Skyline Low ist ein Schuh mit flachem Profil, der vom klassischen Jordan-Stil inspiriert wurde. Er bringt die Basketball-Geschichte vom Court direkt in deinen Alltag. Er bietet die vertrauten Details, die du kennst und liebst: Das Branding an der Ferse, ein gestickter Swoosh, ein gekapseltes Air-Element im Fersenbereich und eine robuste Materialkombination, die zu jedem Outfit passt.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Kunst-, Echt- und Wildleder sorgt für einen strapazierfähigen und strukturierten Schuh.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Style: IQ6425-100
  • Ursprungsland/-region: China

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (25)

4.3 Sterne

  • Schlichter Schuh für den Alltag

    SilkeD2882845

    Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.

  • Quality problems

    jingliang497443035

    Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!

  • Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c

    J’aime bien en plus c’est ma taille

Air Jordan Skyline Low LE Schuh (Herren)

Air Jordan Skyline Low LE

CHF 115

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