Air Jordan OG Damenschuh

Air Jordan OG

CHF 119.99 CHF 170 29 % Rabatt

Der Air Jordan OG wurde für Basketballspielerinnen entwickelt und von der Karriere von Michael Jordan inspiriert. Damit ist er bereit für sein Debüt. Er besticht mit strapazierfähigen Materialien, einer geformten Mittelsohle und einem markanten, segmentierten Traktionsmuster sowie der leichtgewichtigen Air-Dämpfung, die du kennst und liebst.

Vorteile Die Air Zoom-Dämpfung sorgt für ein schnelles, reaktionsfreudiges Tragegefühl.