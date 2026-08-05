Air Jordan 4 Retro Schuh (ältere Kinder)

Gibt es etwas Besseres, als ein neues Paar AJ4? Nicht, wenn du uns fragst. Das Obermaterial aus samtigem Nubuk und geschmeidigem Leder sorgt für einen hochwertigen Look.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23

Style: II1271-001

Ursprungsland/-region: Indonesien