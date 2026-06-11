Air Jordan 3 Retro Schuh (ältere Kinder)

Der AJ3 ist ein Eckpfeiler des Vermächtnisses von Jordan und war der erste von MJs Schuhen mit dem ikonischen Elefanten-Print. Bring den klassischen Stil in deine Sneaker-Rotation, aufgefrischt mit neuen Farben für einen modernen Touch.

Gezeigte Farbe: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Style: II0599-600

Ursprungsland/-region: Indonesien