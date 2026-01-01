Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Damen)

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Air Jordan 1 Mid SE
Damenschuh
29 % Rabatt
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Klassische Silhouette, gemütliche Details. Dieser AJ1 behält den legendären Look, den du liebst, mit weichen Stricktextilien und einem süßen, gehäkelten Charme in verspielten Pastelltönen.
- Gezeigte Farbe: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
- Style: II0570-302
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Air Jordan 1 Mid SE
29 % Rabatt
Klassische Silhouette, gemütliche Details. Dieser AJ1 behält den legendären Look, den du liebst, mit weichen Stricktextilien und einem süßen, gehäkelten Charme in verspielten Pastelltönen.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Leder gewährt Strapazierfähigkeit und Struktur.
- Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
- Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.
Produktinformationen
- Mittelhoch geschnittener Schuhkragen
- Gezeigte Farbe: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
- Style: II0570-302
- Ursprungsland/-region: Vietnam
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