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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Damen) - Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Damenschuh

CHF 170
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Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die Nieten und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.


  • Gezeigte Farbe: Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver
  • Style: II0571-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Air Jordan 1 Mid SE

CHF 170

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die Nieten und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder gewährt Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver
  • Style: II0571-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • So dope

    jessicam14874953

    These shoes are so dope. Just the right amount of bling on them to make a statement you can go business casual you can go street with these. They are really really nice comfortable shoes. They definitely make a statement.

Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Damen)

Air Jordan 1 Mid SE

CHF 170

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