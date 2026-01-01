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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Damen) - Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Air Jordan 1 Mid SE

Damenschuh

29 % Rabatt
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Dieser Air Jordan 1 Mid SE vereint Court-Style mit besonderem Tragekomfort in einem legendären Design. Das Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung auf Hartholz und der gepolsterte Kragen sorgt für ein stützendes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Style: IR2011-247
  • Ursprungsland/-region: China

Air Jordan 1 Mid SE

29 % Rabatt

Dieser Air Jordan 1 Mid SE vereint Court-Style mit besonderem Tragekomfort in einem legendären Design. Das Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung auf Hartholz und der gepolsterte Kragen sorgt für ein stützendes Tragegefühl.

Vorteile

  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Perforationen im Zehenbereich sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität.

Produktinformationen

  • Leder- und Textil-Obermaterial
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Mid Top-Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Style: IR2011-247
  • Ursprungsland/-region: China

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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