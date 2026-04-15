Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten. Gekräuselte Schnürsenkel und ein eingeprägtes Swoosh-Logo sorgen für einen eleganten Touch.

Gezeigte Farbe: Pink Bloom/Pearl Pink/Hyper Orange/Pink Glow

Style: II1247-600

Ursprungsland/-region: Indonesien