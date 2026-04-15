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Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder) - Pink Bloom/Pearl Pink/Hyper Orange/Pink Glow

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (ältere Kinder)

30 % Rabatt
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Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten. Gekräuselte Schnürsenkel und ein eingeprägtes Swoosh-Logo sorgen für einen eleganten Touch.


  • Gezeigte Farbe: Pink Bloom/Pearl Pink/Hyper Orange/Pink Glow
  • Style: II1247-600
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Air Jordan 1 Low SE

30 % Rabatt

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten. Gekräuselte Schnürsenkel und ein eingeprägtes Swoosh-Logo sorgen für einen eleganten Touch.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Echt- und Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und Tragekomfort.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Gummi-Außensohle sorgt für Traktion auf unterschiedlichen Oberflächen.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Pink Bloom/Pearl Pink/Hyper Orange/Pink Glow
  • Style: II1247-600
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Pink air 1 Jordan’s

    EmmaR10822065

    Absolutely love them they’re beautiful. I’ve had so many compliments on tmy trainers the detail is 10 out of 10.

Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)

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