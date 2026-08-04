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Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Herrenschuh

29 % Rabatt
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Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Style: IU2268-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

29 % Rabatt

Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.

Vorteile

  • Das gekapselte Air-Sole-Element gewährleistet leichtgewichtige Dämpfung.
  • Das Obermaterial aus echtem gewährleistet Strapazierfähigkeit und einen hochwertigen Look.
  • Die Vollgummi-Außensohle verbessert die Traktion auf den verschiedensten Belägen.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Style: IU2268-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (7)

4.9 Sterne

  • Alles super.

    DorisG219113016

    Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.

  • Muted Classiness

    JamesR497376264

    Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.

  • Mandatory

    Gonell01

    Everyone should buy this classic

Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh

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