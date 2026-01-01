Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh

Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.

Gezeigte Farbe: Weiß/Iron Grey/Wolf Grey

Style: IX3959-100

Ursprungsland/-region: Vietnam