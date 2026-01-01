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Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh - Weiß/Iron Grey/Wolf Grey

Air Jordan 1 Low SE

Herrenschuh

CHF 160
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Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Iron Grey/Wolf Grey
  • Style: IX3959-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.

Vorteile

  • Das weiche Lederobermaterial ist strapazierfähig und angenehm zu tragen.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Klassische Schnürsenkel
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Iron Grey/Wolf Grey
  • Style: IX3959-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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