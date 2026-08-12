Air Jordan 1 Low SE Damenschuh

Immer legendär, immer frisch. Der Air Jordan 1 Low vermittelt ein Stück der Geschichte und Tradition Jordans und sorgt den ganzen Tag über für bequemen Tragekomfort. Diese Version zeichnet sich durch klassische Farben und subtile Details im legendären Profil aus, das mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air-Element in der Ferse gefertigt wurde.

Gezeigte Farbe: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Style: II0595-001

Ursprungsland/-region: Vietnam