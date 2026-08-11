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Air Jordan 1 Low Method of Make Schuh (Damen) - Light Orewood Brown/Schwarz/Steam/Weiß

Air Jordan 1 Low Method of Make

Damenschuh

CHF 165
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Unsere neueste Method of Make-Serie stattet den unverwechselbaren AJ1 Low mit ernsthaftem Tech-Runner-Style aus. Luxuriöses Leder sorgt in Kombination mit Textileinsätzen und einem Kiltie am Obermaterial für ein mehrlagiges Design. Ein metallisches Nike Swoosh-Logo rundet den Laufstyle der 2000er ab.


  • Gezeigte Farbe: Light Orewood Brown/Schwarz/Steam/Weiß
  • Style: IW2026-110
  • Ursprungsland/-region: China

Air Jordan 1 Low Method of Make

CHF 165

Unsere neueste Method of Make-Serie stattet den unverwechselbaren AJ1 Low mit ernsthaftem Tech-Runner-Style aus. Luxuriöses Leder sorgt in Kombination mit Textileinsätzen und einem Kiltie am Obermaterial für ein mehrlagiges Design. Ein metallisches Nike Swoosh-Logo rundet den Laufstyle der 2000er ab.

Vorteile

  • Echtleder und Kunstleder bieten Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die weiche Mittelsohle aus Schaumstoff ermöglicht eine federleichte Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Kiltie auf dem Obermaterial
  • Wings-Logo an der Ferse
  • Jumpman auf der Lasche
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Light Orewood Brown/Schwarz/Steam/Weiß
  • Style: IW2026-110
  • Ursprungsland/-region: China

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

4.7 Sterne

  • Knezevic

    Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.

  • I like them but ...

    trixmix

    I like them but the kiltie on the right shoe always ends up on the side when playing golf due to rotation on the swing. I wish it could STAY PUT because the actual shoe looks great and feels great.

  • Unique.

    BernieD397273787

    In love with this pair. It’s unique and the design is pleasing to the eyes. I normally wear a size 9 for other Nike shoe products but I size down to women’s 8.5 when it comes to Jordans.

Air Jordan 1 Low Method of Make Schuh (Damen)

Air Jordan 1 Low Method of Make

CHF 165

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