Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip und mittelhohem Bund für Damen (ca. 7,5 cm)

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Mit diesen Lauf-Shorts kannst du den Sieg erringen – sie sorgen für trockenen Tragekomfort, wenn du die Ziellinie überquerst. Sie sind schweißableitend, atmungsaktiv und mit einem Print versehen, der vom schillernden Glanz einer Diamanttrophäe inspiriert wurde.