triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip für (ca. 7,5 cm, Damen) - Schwarz/Weiß/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)

CHF 94.95
Größe auswählenGrößentabelle

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Diese leichten AeroSwift Shorts wurden für Höchstleistung entwickelt und verfügen über atmungsaktive Bereiche und kühles, schweißableitendes Material. Wir haben die Belüftungsschlitze am Saum verbessert, um mehr Abdeckung zu bieten und gleichzeitig Bewegungsfreiheit bei langen Schritten zu gewährleisten.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
  • Style: IF1421-010
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Nike AeroSwift

CHF 94.95

Diese leichten AeroSwift Shorts wurden für Höchstleistung entwickelt und verfügen über atmungsaktive Bereiche und kühles, schweißableitendes Material. Wir haben die Belüftungsschlitze am Saum verbessert, um mehr Abdeckung zu bieten und gleichzeitig Bewegungsfreiheit bei langen Schritten zu gewährleisten.

Bleib cool

Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten. Perforierte Bereiche und Mesh am Bund sorgen für Atmungsaktivität.

Ausreichend Stauraum für lange Strecken

In den beiden Eingrifftaschen kannst du kleine Gegenstände wie Kopfhörer oder Nahrungsbeutel verstauen, während die Reißverschlusstasche hinten für die meisten Smartphones geeignet ist.

Produktinformationen

  • Swoosh-Logos
  • Elastischer Bund mit Kordelzug innen
  • Body: 100 % Polyester Bund: 89 % Polyester / 11 % Elastan Slip: 86 % Polyester / 14 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
  • Style: IF1421-010
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 170 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike AeroSwift.

    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip für (ca. 7,5 cm, Damen)

    Nike AeroSwift

    CHF 94.95

    Vervollständige den Look

    Item 3 of 3