Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)

antonior886291112
awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Die AeroSwift Shorts (ca. 5 cm) unterstützen dich beim Laufen unter widrigsten Bedingungen. Ihr leichtes, gewebtes Material leitet den Schweiß zuverlässig ab und das gestrickte Innenfutter gibt dir den nötigen Halt. In den 4 Eingrifftaschen kannst du deine Gels, Snacks und andere wichtige Dinge für deinen Lauf verstauen.
Nike AeroSwift
Die AeroSwift Shorts (ca. 5 cm) unterstützen dich beim Laufen unter widrigsten Bedingungen. Ihr leichtes, gewebtes Material leitet den Schweiß zuverlässig ab und das gestrickte Innenfutter gibt dir den nötigen Halt. In den 4 Eingrifftaschen kannst du deine Gels, Snacks und andere wichtige Dinge für deinen Lauf verstauen.
Die Aeroswift-Kollektion ist unsere ultimative Wettkampfausrüstung. Diese Shorts wurden für Geschwindigkeit entwickelt und ermöglichen mit den neuesten Innovationen eine optimale Performance und ablenkungsfreien Schutz. Die geradlinigen Designs sind leicht und elegant, damit du dich frei bewegen und Bestleistungen erreichen kannst.
Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, die dich angenehm trocken halten.
Das in alle Richtungen dehnbare, gewebte Material wurde für Bewegungsfreiheit und Tragekomfort beim Laufen entwickelt. Die verbesserten Nähte sind an den Seiten niedriger als bei Vorgängerversionen und bieten so zusätzlichen Schutz. Der Flyvent-Bund mit elastischem Material und Mesh sorgt für ein atmungsaktives, eng anliegendes Tragegefühl.
Die Swoosh-Logos sind mit einem nicht reflektierenden Finish versehen, damit du gut aussiehst, wenn jemand während des Rennens ein Blitzlichtfoto macht.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.2 Sterne
antonior886291112
awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!
jenniferf103791240
Purchased for son who is a xc and track runner. He loves them.
Great racing shorts
Michael3cbf9075af094e898a8761e290c47730
Great racing shorts...perfect fit and length, and super lightweight with plenty of pockets!
Nike AeroSwift
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