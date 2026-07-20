Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)

Nike AeroSwift

CHF 94.95

Die AeroSwift Shorts (ca. 5 cm) unterstützen dich beim Laufen unter widrigsten Bedingungen. Ihr leichtes, gewebtes Material leitet den Schweiß zuverlässig ab und das gestrickte Innenfutter gibt dir den nötigen Halt. In den 4 Eingrifftaschen kannst du deine Gels, Snacks und andere wichtige Dinge für deinen Lauf verstauen.

Innovative Geschwindigkeit

Die Aeroswift-Kollektion ist unsere ultimative Wettkampfausrüstung. Diese Shorts wurden für Geschwindigkeit entwickelt und ermöglichen mit den neuesten Innovationen eine optimale Performance und ablenkungsfreien Schutz. Die geradlinigen Designs sind leicht und elegant, damit du dich frei bewegen und Bestleistungen erreichen kannst.

Fortschrittlich und schweißableitend

Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, die dich angenehm trocken halten.

Für Bewegung entwickelt

Das in alle Richtungen dehnbare, gewebte Material wurde für Bewegungsfreiheit und Tragekomfort beim Laufen entwickelt. Die verbesserten Nähte sind an den Seiten niedriger als bei Vorgängerversionen und bieten so zusätzlichen Schutz. Der Flyvent-Bund mit elastischem Material und Mesh sorgt für ein atmungsaktives, eng anliegendes Tragegefühl.

Perfekter Style

Die Swoosh-Logos sind mit einem nicht reflektierenden Finish versehen, damit du gut aussiehst, wenn jemand während des Rennens ein Blitzlichtfoto macht.