Nike ACG „Solar Chase“ Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Damen)

Nike ACG "Solar Chase"

CHF 64.95

Dieses Tanktop wurde für heiße Tage und lange Trailläufe entwickelt und verfügt über minimale Nähte, um Reibung zu reduzieren. Das leichte und elastische Material fühlt sich geschmeidig an und trocknet schnell, damit du dich auch bei sengender Hitze wohlfühlst.

Von den Dolomiten inspiriert

Der Print auf diesem Top wurde von unserer Reise in die Dolomiten im Nordosten Italiens inspiriert. Von Wiesen bis Höhlen: Die beeindruckende Schönheit der Natur und die Geschichten der sagenhaften Kreaturen haben uns auf dem Designprozess begleitet.

Schweißableitende Technologie

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.