Recyclingmaterialien
Nike ACG "Solar Chase"
Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Damen)
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Dieses Tanktop wurde für heiße Tage und lange Trailläufe entwickelt und verfügt über minimale Nähte, um Reibung zu reduzieren. Das leichte und elastische Material fühlt sich geschmeidig an und trocknet schnell, damit du dich auch bei sengender Hitze wohlfühlst.
- Gezeigte Farbe: Mean Green/Summit White
- Style: IF1511-307
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike ACG "Solar Chase"
Dieses Tanktop wurde für heiße Tage und lange Trailläufe entwickelt und verfügt über minimale Nähte, um Reibung zu reduzieren. Das leichte und elastische Material fühlt sich geschmeidig an und trocknet schnell, damit du dich auch bei sengender Hitze wohlfühlst.
Von den Dolomiten inspiriert
Der Print auf diesem Top wurde von unserer Reise in die Dolomiten im Nordosten Italiens inspiriert. Von Wiesen bis Höhlen: Die beeindruckende Schönheit der Natur und die Geschichten der sagenhaften Kreaturen haben uns auf dem Designprozess begleitet.
Schweißableitende Technologie
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Produktinformationen
- Reflektierende ACG- und Swoosh-Logos
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung geeignet
- 87 % Polyester/13 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Mean Green/Summit White
- Style: IF1511-307
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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