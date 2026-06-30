ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)

Radical for sure!
Lee217832777
High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️
Recyclingmaterialien
Bald verfügbar
Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll auf maximale Luftzirkulation ausgelegt ist. Das langärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.
ACG Radical AirFlow NXT
REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.
Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll auf maximale Luftzirkulation ausgelegt ist. Das langärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.
Radical AirFlow verfügt über eine extrem atmungsaktive Konstruktion mit offenen Maschen, die dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen. Die speziell entwickelten Luftkanäle beschleunigen den Luftstrom und unterstützen die natürlichen Kühlmechanismen deines Körpers.
Das weiche, offenmaschige Strickmaterial ist äußerst vielseitig und wurde für hervorragende Bewegungsfreiheit und Kühlung entwickelt. Speziell entwickelte Belüftungskanäle wurden gezielt an Stellen platziert, die starker Hitze und Reibung ausgesetzt sind. So kannst du auf den vor dir liegenden Kilometern kühlen Tragekomfort genießen.
Als einer der größten Feldversuche in der Geschichte von Nike Running wird das All Conditions Racing Department (ACRD) die Prototypen auch in der Elite-Saison 2025 weiter testen. Die Nike Designer:innen haben das Feedback aus den Rennen und den Labortests berücksichtigt und das Kleidungsstück weiter optimiert. Der Elite-Trailrunner und ACRD-Athlet Caleb Olson trug einen Prototyp als er einen harten 100-Meilen-Ausdauerlauf im Jahr 2025 gewann – und die zweitschnellste Streckenzeit in der Geschichte des Rennens erzielte.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.4 Sterne
Radical for sure!
Lee217832777
High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️
Ridiculous
Michael237713564
Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.
Fast & Breathable
TennisProfessional
Tested at a recent 50k race with temps in the upper 80s. Performed well and the increased airflow is noticeable. Also really like the cropped length - much easier to access pockets in shorts and belt.
ACG Radical AirFlow NXT
Entwickelt für
Entwickelt, um
Belüftung für
Caleb Olson
ACG Athlet, Sieger beim 2025 Western States 100