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ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren) - Weiß/Anthracite

Recyclingmaterialien

ACG Radical AirFlow NXT

Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)

CHF 170

Bald verfügbar

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll auf maximale Luftzirkulation ausgelegt ist. Das langärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite
  • Style: IQ5848-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

ACG Radical AirFlow NXT

CHF 170

REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll auf maximale Luftzirkulation ausgelegt ist. Das langärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.

Radikal innovativ

Radical AirFlow verfügt über eine extrem atmungsaktive Konstruktion mit offenen Maschen, die dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen. Die speziell entwickelten Luftkanäle beschleunigen den Luftstrom und unterstützen die natürlichen Kühlmechanismen deines Körpers.

Radikal entworfen

Das weiche, offenmaschige Strickmaterial ist äußerst vielseitig und wurde für hervorragende Bewegungsfreiheit und Kühlung entwickelt. Speziell entwickelte Belüftungskanäle wurden gezielt an Stellen platziert, die starker Hitze und Reibung ausgesetzt sind. So kannst du auf den vor dir liegenden Kilometern kühlen Tragekomfort genießen.

Radikal getestet

Als einer der größten Feldversuche in der Geschichte von Nike Running wird das All Conditions Racing Department (ACRD) die Prototypen auch in der Elite-Saison 2025 weiter testen. Die Nike Designer:innen haben das Feedback aus den Rennen und den Labortests berücksichtigt und das Kleidungsstück weiter optimiert. Der Elite-Trailrunner und ACRD-Athlet Caleb Olson trug einen Prototyp als er einen harten 100-Meilen-Ausdauerlauf im Jahr 2025 gewann – und die zweitschnellste Streckenzeit in der Geschichte des Rennens erzielte.

Weitere Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Das ultra-atmungsaktive, offenmaschige Strickmaterial fühlt sich weich und geschmeidig an.
  • Der elastische Besatz lässt sich umschlagen und verhindert ein Verrutschen des Oberteils.

Produktinformationen

  • ACG-Branding auf der Brust
  • All Condition Racing Department (ACRD)-Branding auf dem Rücken
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite
  • Style: IQ5848-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (7)

4.4 Sterne

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

  • Fast & Breathable

    TennisProfessional

    Tested at a recent 50k race with temps in the upper 80s. Performed well and the increased airflow is noticeable. Also really like the cropped length - much easier to access pockets in shorts and belt.

ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)

ACG Radical AirFlow NXT

CHF 170

Dein tragbares Kühl-Mikroklima für brutal heiße Trails.

Entwickelt für

Traillaufwettkampf

Entwickelt, um

dich kühl zu halten

Belüftung für

maximalen Airflow

Merkmale, die überzeugen

  • Spürbar kühler

    Spezielle Perforationen pushen den Luftstrom direkt auf deine Haut – quasi eine Klimaanlage zum Anziehen.

  • Von Athlet:innen getestet

    Von den Klimakammern des Nike Sports Research Lab bis aufs Podium. 50 Elite-Athlet:innen, 1.000 Stunden am Limit. Entwickelt für das Unberechenbare.

  • Für dein Race

    Belüftung an den Armbeugen und unter den Armen. Verkürzter Schnitt für einfachen Zugriff auf deinen Laufgürtel. Perfekte Ärmellänge für freie Sicht auf deine Uhr.

Hinter den Kulissen

Caleb Olson

"Wir haben Radical AirFlow unter den verschiedensten Bedingungen getestet – heiß, kalt, feucht, trocken – und es genau nach meinen Vorstellungen für den Race Day optimiert."

Caleb Olson

ACG Athlet, Sieger beim 2025 Western States 100

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