ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Damen)

ACG Radical AirFlow NXT

CHF 170

REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Das langärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.

Radikal innovativ

Radical AirFlow ist ein extrem atmungsaktives Material mit offenen Maschen, was dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen. Die speziell entwickelten Luftkanäle beschleunigen den Luftstrom und unterstützen die natürlichen Kühlung deines Körpers.

Radikal entworfen

Das weiche, offenmaschige Strickmaterial ist äußerst vielseitig und wurde im Hinblick auf hervorragende Bewegungsfreiheit und Kühlung entwickelt. Speziell konzipierte Belüftungskanäle wurden gezielt an Stellen platziert, die starker Hitze und Reibung ausgesetzt sind, sodass du auf den vor dir liegenden Kilometern kühlen Tragekomfort genießt.

Radikal getestet

Als einer der größten Feldversuche in der Geschichte von Nike Running wird das All Conditions Racing Department (ACRD) die Prototypen auch in der Elite-Saison 2025 weiter testen. Die Designer:innen von Nike haben Feedback aus den Rennen und Labortests gesammelt und das Kleidungsstück darauf aufbauend weiter optimiert. Der Elite-Trailrunner und ACRD-Athlet Caleb Olson trug bei seinem Sieg bei einem harten 100-Meilen-Ausdauerlauf im Jahr 2025 einen Prototyp – und erzielte prompt die zweitschnellste Streckenzeit in der Geschichte des Rennens.