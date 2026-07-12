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ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Damen) - Weiß/Anthracite

Recyclingmaterialien

ACG Radical AirFlow NXT

Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Damen)

CHF 170

Bald verfügbar

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Das langärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite
  • Style: IQ5852-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

ACG Radical AirFlow NXT

CHF 170

REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Das langärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.

Radikal innovativ

Radical AirFlow ist ein extrem atmungsaktives Material mit offenen Maschen, was dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen. Die speziell entwickelten Luftkanäle beschleunigen den Luftstrom und unterstützen die natürlichen Kühlung deines Körpers.

Radikal entworfen

Das weiche, offenmaschige Strickmaterial ist äußerst vielseitig und wurde im Hinblick auf hervorragende Bewegungsfreiheit und Kühlung entwickelt. Speziell konzipierte Belüftungskanäle wurden gezielt an Stellen platziert, die starker Hitze und Reibung ausgesetzt sind, sodass du auf den vor dir liegenden Kilometern kühlen Tragekomfort genießt.

Radikal getestet

Als einer der größten Feldversuche in der Geschichte von Nike Running wird das All Conditions Racing Department (ACRD) die Prototypen auch in der Elite-Saison 2025 weiter testen. Die Designer:innen von Nike haben Feedback aus den Rennen und Labortests gesammelt und das Kleidungsstück darauf aufbauend weiter optimiert. Der Elite-Trailrunner und ACRD-Athlet Caleb Olson trug bei seinem Sieg bei einem harten 100-Meilen-Ausdauerlauf im Jahr 2025 einen Prototyp – und erzielte prompt die zweitschnellste Streckenzeit in der Geschichte des Rennens.

Weitere Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Das ultra-atmungsaktive, offenmaschige Strickmaterial fühlt sich weich und geschmeidig an.
  • Der elastische Besatz lässt sich umschlagen und verhindert ein Verrutschen des Oberteils.

Produktinformationen

  • ACG-Branding auf der Brust
  • All Condition Racing Department (ACRD)-Branding auf dem Rücken
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite
  • Style: IQ5852-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 168 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Truly Cool

    AnnaM667161091

    I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.

  • Body fan

    katrinatonton

    The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).

ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Damen)

ACG Radical AirFlow NXT

CHF 170

Dein tragbares Kühl-Mikroklima für brutal heiße Trails.

Entwickelt für

Traillaufwettkampf

Entwickelt, um

dich kühl zu halten

Belüftung für

maximalen Airflow

Merkmale, die überzeugen

  • Spürbar kühler

    Spezielle Perforationen pushen den Luftstrom direkt auf deine Haut – quasi eine Klimaanlage zum Anziehen.

  • Von Athlet:innen getestet

    Von den Klimakammern des Nike Sports Research Lab bis aufs Podium. 50 Elite-Athlet:innen, 1.000 Stunden am Limit. Entwickelt für das Unberechenbare.

  • Für dein Race

    Belüftung an den Armbeugen und unter den Armen. Verkürzter Schnitt für einfachen Zugriff auf deinen Laufgürtel. Perfekte Ärmellänge für freie Sicht auf deine Uhr.

Hinter den Kulissen

Addie Bracy

"Beim Laufen in Radical Airflow fühlt es sich an, als würde dir ständig kühle Luft entgegenströmen. Das gibt dir sofort frische Energie. Einfach ein großartiges Gefühl."

Addie Bracy

ACG Athletin, dreifache "USA Mountain Runner Of The Year"

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