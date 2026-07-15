ACG Radical AirFlow Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Herren)

ACG Radical AirFlow

CHF 135

REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Das kurzärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.

Radikal innovativ

Radical AirFlow ist ein extrem atmungsaktives Material mit offenen Maschen, was dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen.

Radikal entworfen

Das weiche, offenmaschige Strickmaterial, aus dem das gesamte Kleidungsstück gefertigt ist, sorgt für ein geschmeidiges Tragegefühl auf der Haut. Der umschlagbare, elastische Besatz sorgt für zuverlässigen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit.

Radikaler Tragekomfort

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.