ACG Dolomiti Hose (Damen)

Um diese Hose auf Herz und Nieren zu testen, haben wir sie in den Dolomiten im Nordosten Italiens getragen. Dort unternahmen wir Wanderungen durch die Berge und erkundeten Höhlen. Unser Urteil? Durch die wasserabweisende und UV-beständige Technologie ist diese Hose ideal für Bergwanderungen. Die weite Passform mit elastischen Kordelzügen am Saum ermöglichte die erforderliche Anpassbarkeit für ein angenehmes Tragegefühl.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White

Style: IF0141-010

Ursprungsland/-region: Vietnam