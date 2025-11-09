 
Bild 1 von 11
Hoch bewertet
Nike Academy Team Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l) - Midnight Navy/Schwarz/Weiß

Nike Academy Team

Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l)

CHF 50
EINHEITSGRÖSSE

Die Nike Academy Team Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Die speziellen Fächer eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Weiß
  • Style: CU8090-410
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Academy Team

CHF 50

PRAKTISCHER STAURAUM FÜR DEN WEG ZUM SPIELFELD.

Die Nike Academy Team Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Die speziellen Fächer eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.

Vorteile

  • Das Hauptfach ist groß genug für einen Ball und weitere Gegenstände.
  • In dem Reißverschlussfach an der Unterseite kannst du nasse und trockene Sachen getrennt voneinander aufbewahren.
  • Mit den Hand- und Schulterträgern kannst du deine Ausrüstung bequem transportieren.
  • Die kleine Innentasche und die Außentasche mit Reißverschluss eignen sich zur Aufbewahrung kleiner Wertsachen.

Produktinformationen

  • Ca. 63,5 x 30,5 x 30,5 cm (L x B x H)
  • 60 l
  • 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Weiß
  • Style: CU8090-410
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (12)

4.2 Sterne

  • Mauvaise qualité insatisfait

    JordanJ243167783

    Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.

  • LisaP702958956

    Please bring back the red one and also more coloured for women

  • Bag

    LouiseB506296906

    Great size bag for my son for the gym & easy to carry

Nike Academy Team Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l)

Nike Academy Team

CHF 50

Vervollständige den Look

Item 3 of 24