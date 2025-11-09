Nike Academy Team Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l)

Nike Academy Team

CHF 50

PRAKTISCHER STAURAUM FÜR DEN WEG ZUM SPIELFELD.

Die Nike Academy Team Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Die speziellen Fächer eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.

Vorteile Das Hauptfach ist groß genug für einen Ball und weitere Gegenstände.

In dem Reißverschlussfach an der Unterseite kannst du nasse und trockene Sachen getrennt voneinander aufbewahren.

Mit den Hand- und Schulterträgern kannst du deine Ausrüstung bequem transportieren.

Die kleine Innentasche und die Außentasche mit Reißverschluss eignen sich zur Aufbewahrung kleiner Wertsachen.