Bild 1 von 5
Nike Academy
Fußball-Trainingsbeutel (18 l)
CHF 27
Der schlichte Nike Academy Trainingsbeutel ist leicht und bietet eine schnelle Möglichkeit, deine Ausrüstung zu transportieren, egal ob fürs Training, fürs Spiel oder im Alltag.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IO0924-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Academy
CHF 27
Der schlichte Nike Academy Trainingsbeutel ist leicht und bietet eine schnelle Möglichkeit, deine Ausrüstung zu transportieren, egal ob fürs Training, fürs Spiel oder im Alltag.
Vorteile
- Dank der kleinen Reißverschlusstasche kommst du schnell an deine kleinen Essentials.
- Der überarbeitete beschichtete Boden sorgt für Schutz bei nassem Wetter und macht die Tasche besonders robust.
Produktinformationen
- Ca. 51 x 36 x 5 cm (H x B x T)
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IO0924-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Academy.
Nike Academy
CHF 27