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Nike Academy Fußball-Trainingsbeutel (18 l) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Academy

Fußball-Trainingsbeutel (18 l)

CHF 27
EINHEITSGRÖSSE
Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Der schlichte Nike Academy Trainingsbeutel ist leicht und bietet eine schnelle Möglichkeit, deine Ausrüstung zu transportieren, egal ob fürs Training, fürs Spiel oder im Alltag.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IO0924-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Academy

CHF 27

Der schlichte Nike Academy Trainingsbeutel ist leicht und bietet eine schnelle Möglichkeit, deine Ausrüstung zu transportieren, egal ob fürs Training, fürs Spiel oder im Alltag.

Vorteile

  • Dank der kleinen Reißverschlusstasche kommst du schnell an deine kleinen Essentials.
  • Der überarbeitete beschichtete Boden sorgt für Schutz bei nassem Wetter und macht die Tasche besonders robust.

Produktinformationen

  • Ca. 51 x 36 x 5 cm (H x B x T)
  • 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IO0924-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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