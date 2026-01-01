Nike Academy "Alexia Putellas" Dri-FIT Fußball-Oberteil (ältere Kinder, Mädchen)

Alexia Putellas verschafft sich mit kreativen, schnellen Richtungswechseln Platz und führt ihr Team regelmäßig zum Sieg. Dieses leichte, atmungsaktive Academy Oberteil verfügt über schweißableitende Technologie, damit du dich wie Alexia bewegen und spielen kannst, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Gezeigte Farbe: Pure Platinum/Sea Coral/Schwarz

Style: IO5797-043

Ursprungsland/-region: Laos, Thailand