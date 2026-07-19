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Nike 24.7 ImpossiblySoft Strickjacke (Herren) - Schwarz/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Herren-Strickjacke

CHF 130
Schwarz/Dark Smoke Grey
Celestine Blue/Psychic Blue
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Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Diese hochwertige Doppelstrickjacke besticht mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet ultimativen Tragekomfort für unterwegs.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: HQ6948-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike 24.7 ImpossiblySoft

CHF 130

Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Diese hochwertige Doppelstrickjacke besticht mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet ultimativen Tragekomfort für unterwegs.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
  • Dank der Druckknopfverschlüsse kannst du deinen Style ganz leicht verändern.
  • Die Reißverschlusstaschen vorne eignen sich zur Aufbewahrung deiner Wertsachen.

Produktinformationen

  • Aufhängeschlaufe am Nacken
  • Body: 51 % Polyester / 25 % Modal / 15 % Baumwolle / 9 % Elastan; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: HQ6948-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (9)

4.6 Sterne

  • High quality. Size down.

    CAMERONC236531592

    Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.

  • Khanh

    Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try

  • Great look and fit!

    Harry977858400

    Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.

Nike 24.7 ImpossiblySoft Strickjacke (Herren)

Nike 24.7 ImpossiblySoft

CHF 130

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Tragekomfort für den ganzen Tag

Eine neue Kollektion mit eleganten Looks und luxuriösem Tragegefühl.

"Letzten Endes möchten wir nur, dass ihr euch wohlfühlt."

– Aurélien Tchouaméni, 24.7-Fußballspieler

ImpossiblySoft

Dieses überarbeitete Doppelstrickmaterial kannst du jeden Tag ganz bequem tragen. Es besticht mit seinem unglaublich weichen Tragegefühl.

Luxuriöses Tragegefühl

Für Athlet:innen ist Performance Teil ihres Lebensgefühls. Da passt dieses superweiche Performance-Material mit seinem luxuriösen Tragegefühl perfekt ins Bild. Das ist Komfort auf höchstem Level.