Find Your Fast Kapitel 3: Der Lauf-Guide von Nike Running

Viele Läufer:innen fragen sich, was sie vor oder auch während eines Wettkampfes essen sollten. Es gibt zwar einige Empfehlungen, wie zum Beispiel dass man weder eine große Portion Bohnen noch einen Cheeseburger an der Startlinie verdrücken sollte, doch letztlich kommt es immer darauf an, das zu tun, was am besten für einen funktioniert. Eliud Kipchoge zum Beispiel isst am Abend vor einem großen Rennen Reis und Rindfleisch. Die Olympia-Marathonläuferin Shalane Flanagan steht gerne mehrere Stunden vor einem Wettkampf auf und nimmt ein großes, ausgewogenes Frühstück zu sich. "Ich halte mich am Wettkampftag an das, was ich auch beim Training gemacht habe. Ich probiere also nichts Neues aus", so Shalane.



In diesem praktischen Nike Journal Artikel erfährst du, was die Sporternährungsberaterin Monique Ryan über die richtige Ernährung vor, während und nach einem Wettkampf zu sagen hat.