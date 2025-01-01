Top e magliette oversize per il fitness e la palestra: leggerezza e freschezza per i tuoi allenamenti
Preparati a dare il meglio durante l'attività sportiva con una T-shirt oversize da palestra della nostra collezione. Che tu debba sollevare pesi, fare affondi o assumere la posizione del guerriero, il nostro abbigliamento è progettato per accompagnare ogni tuo movimento. Il tessuto presenta un'eccellente flessibilità per aiutarti a muoverti naturalmente durante gli allenamenti. Dai un'occhiata a magliette e top in tessuto PerfectStretch, ideato per espandersi in tutte le direzioni e consentirti di raggiungere i tuoi obiettivi senza alcun ostacolo. Trovi modelli dalle forme ampie in grado di offrirti una freschezza ideale, oltre a dettagli come le spalle scese per un look casual. L'intera collezione presenta poi cuciture piatte per prevenire le irritazioni anche durante le sessioni più lunghe.
Scegli la freschezza e il comfort di un top oversize per il fitness con la nostra innovativa tecnologia Dri-FIT. Questo tessuto intelligente lavora per allontanare il sudore, favorendone una rapida evaporazione. In questo modo la pelle resta fresca anche durante gli allenamenti più intensi. Se cerchi ancora più traspirabilità, scegli un modello con inserti ventilati nei punti chiave per migliorare la circolazione dell'aria attorno al corpo mentre ti muovi. Dopo la sessione, prenditi cura dei muscoli indossando un top oversize a maniche lunghe della nostra collezione. Qualsiasi capo tu scelga, troverai l'iconico Swoosh Nike ad aggiungere un tocco esclusivo.
Vuoi fare qualcosa di ancora più speciale? Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per dare il tuo contributo, scegli un top oversize per la palestra con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.