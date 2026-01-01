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T-shirt Nike ACG Max90 – Ragazzo/a - Bianco

Nike ACG

T-shirt Max90 – Ragazzo/a

CHF 37

Questa t-shirt esclusiva è spaziosa sul corpo per una libertà di movimento ideale e creare facilmente un look a strati. Il tessuto pesante e traspirante si caratterizza per l'effetto cascante e strutturato.


  • Colore mostrato in foto: Bianco
  • Stile: IM9322-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike ACG

CHF 37

Questa t-shirt esclusiva è spaziosa sul corpo per una libertà di movimento ideale e creare facilmente un look a strati. Il tessuto pesante e traspirante si caratterizza per l'effetto cascante e strutturato.

Dettagli prodotto

  • 63% poliestere/37% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco
  • Stile: IM9322-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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