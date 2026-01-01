T-shirt Nike ACG Max90 – Ragazzo/a

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Nike ACG
T-shirt Max90 – Ragazzo/a
CHF 37
Questa t-shirt esclusiva è spaziosa sul corpo per una libertà di movimento ideale e creare facilmente un look a strati. Il tessuto pesante e traspirante si caratterizza per l'effetto cascante e strutturato.
- Colore mostrato in foto: Bianco
- Stile: IM9322-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike ACG
CHF 37
Questa t-shirt esclusiva è spaziosa sul corpo per una libertà di movimento ideale e creare facilmente un look a strati. Il tessuto pesante e traspirante si caratterizza per l'effetto cascante e strutturato.
Dettagli prodotto
- 63% poliestere/37% cotone
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bianco
- Stile: IM9322-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 130 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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