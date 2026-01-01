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Scarpe da baseball Nike Diamond Standout MCS - Multicolore/Multicolore

Nike Diamond Standout MCS

Scarpe da baseball

CHF 170
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Ingrana la quinta e vai a tavoletta con Nike Diamond Standout. La nostra scarpa con tacchetti più veloce ha la meglio su qualunque diamante di gioco grazie a un'unità Air Zoom reattiva sull'avampiede e a un design minimalista. È leggera, audace e realizzata per aiutarti a raggiungere un nuovo livello di velocità.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
  • Stile: IQ9953-900
  • Paese/regione di origine: Cina

Nike Diamond Standout MCS

CHF 170

Ingrana la quinta e vai a tavoletta con Nike Diamond Standout. La nostra scarpa con tacchetti più veloce ha la meglio su qualunque diamante di gioco grazie a un'unità Air Zoom reattiva sull'avampiede e a un design minimalista. È leggera, audace e realizzata per aiutarti a raggiungere un nuovo livello di velocità.

A tutto gas

Una grande unità Air Zoom nell'avampiede offre un'ammortizzazione reattiva per scatti fulminei.

Grandi acrobazie

Una nuovissima piastra divisa offre flessibilità e velocità leggera per movimenti rapidi. Una piastra esterna più piccola nell'area mediale crea stabilità per i movimenti multidirezionali più veloci.

Ammortizzazione a ogni passo

L'intersuola è realizzata in Cushlon per un comfort duraturo. Abbiamo anche abbassato l'altezza dell'intersuola, per una sensazione di maggiore aderenza e scatti più rapidi.

Altri vantaggi

  • La nostra tecnologia Drag-On, approvata dai giocatori, offre un supporto leggero per le abrasioni della punta.
  • Altezza del collare a taglio basso

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
  • Stile: IQ9953-900
  • Paese/regione di origine: Cina

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    Scarpe da baseball Nike Diamond Standout MCS

    Nike Diamond Standout MCS

    CHF 170

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