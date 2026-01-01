Scarpe da baseball Nike Diamond Standout MCS

Nike Diamond Standout MCS

CHF 170

Ingrana la quinta e vai a tavoletta con Nike Diamond Standout. La nostra scarpa con tacchetti più veloce ha la meglio su qualunque diamante di gioco grazie a un'unità Air Zoom reattiva sull'avampiede e a un design minimalista. È leggera, audace e realizzata per aiutarti a raggiungere un nuovo livello di velocità.

A tutto gas Una grande unità Air Zoom nell'avampiede offre un'ammortizzazione reattiva per scatti fulminei. Grandi acrobazie Una nuovissima piastra divisa offre flessibilità e velocità leggera per movimenti rapidi. Una piastra esterna più piccola nell'area mediale crea stabilità per i movimenti multidirezionali più veloci. Ammortizzazione a ogni passo L'intersuola è realizzata in Cushlon per un comfort duraturo. Abbiamo anche abbassato l'altezza dell'intersuola, per una sensazione di maggiore aderenza e scatti più rapidi.

Altri vantaggi La nostra tecnologia Drag-On, approvata dai giocatori, offre un supporto leggero per le abrasioni della punta.

Altezza del collare a taglio basso