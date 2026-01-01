Scarpe da baseball Nike Diamond Standout MCS

Nike Diamond Standout MCS
Scarpe da baseball
Articolo esaurito:
Questo prodotto non è al momento disponibile
Ingrana la quinta e vai a tavoletta con Nike Diamond Standout. La nostra scarpa con tacchetti più veloce ha la meglio su qualunque diamante di gioco grazie a un'unità Air Zoom reattiva sull'avampiede e a un design minimalista. È leggera, audace e realizzata per aiutarti a raggiungere un nuovo livello di velocità.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IQ9953-900
- Paese/regione di origine: Cina
Nike Diamond Standout MCS
Ingrana la quinta e vai a tavoletta con Nike Diamond Standout. La nostra scarpa con tacchetti più veloce ha la meglio su qualunque diamante di gioco grazie a un'unità Air Zoom reattiva sull'avampiede e a un design minimalista. È leggera, audace e realizzata per aiutarti a raggiungere un nuovo livello di velocità.
A tutto gas
Una grande unità Air Zoom nell'avampiede offre un'ammortizzazione reattiva per scatti fulminei.
Grandi acrobazie
Una nuovissima piastra divisa offre flessibilità e velocità leggera per movimenti rapidi. Una piastra esterna più piccola nell'area mediale crea stabilità per i movimenti multidirezionali più veloci.
Ammortizzazione a ogni passo
L'intersuola è realizzata in Cushlon per un comfort duraturo. Abbiamo anche abbassato l'altezza dell'intersuola, per una sensazione di maggiore aderenza e scatti più rapidi.
Altri vantaggi
- La nostra tecnologia Drag-On, approvata dai giocatori, offre un supporto leggero per le abrasioni della punta.
- Altezza del collare a taglio basso
Dettagli prodotto
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IQ9953-900
- Paese/regione di origine: Cina
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Diamond Standout MCS prima di tutti.
Nike Diamond Standout MCS
Ulteriori informazioni
Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.