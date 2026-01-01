Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a

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Air Jordan 1 Low SE
Scarpa – Ragazzo/a
30% di sconto
Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno.
- Colore mostrato in foto: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Stile: IU2269-100
- Paese/regione di origine: Indonesia
Air Jordan 1 Low SE
30% di sconto
Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno.
Vantaggi
- La tomaia in pelle dona resistenza e struttura.
- L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
- Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.
Dettagli prodotto
- Colore mostrato in foto: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Stile: IU2269-100
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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