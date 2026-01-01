Maglia a manica lunga con zip a metà lunghezza Nike Dri-FIT (Taglia grande) – Ragazza

Materiali riciclati
Nike Dri-FIT
Maglia a manica lunga con zip a metà lunghezza (Taglia grande) – Ragazza
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Non lasciare che il maltempo fermi il divertimento. Indossa questa maglia a manica lunga quando ti serve un po' di calore in più. Il morbido tessuto in maglia offre un fit aderente sul corpo, oltre a tutta l'elasticità di cui hai bisogno per affrontare la prossima arrampicata o il passaggio successivo e dare un aiuto in più ai tuoi compagni di squadra.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: FD2878-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Dri-FIT
Non lasciare che il maltempo fermi il divertimento. Indossa questa maglia a manica lunga quando ti serve un po' di calore in più. Il morbido tessuto in maglia offre un fit aderente sul corpo, oltre a tutta l'elasticità di cui hai bisogno per affrontare la prossima arrampicata o il passaggio successivo e dare un aiuto in più ai tuoi compagni di squadra.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Con zip aperta o chiusa? Sei tu a decidere quando hai bisogno di calore o traspirabilità extra con questo design con zip a metà lunghezza.
- Gli occhielli per il pollice offrono un fit sempre perfetto.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Logo Swoosh stampato
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: FD2878-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 150 cm; taglia indossata: M+
- Slim fit: elegante e su misura
- Guida alle taglie e alle misure
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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