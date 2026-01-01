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Maglia a manica lunga con zip a metà lunghezza Nike Dri-FIT (Taglia grande) – Ragazza - Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Dri-FIT

Maglia a manica lunga con zip a metà lunghezza (Taglia grande) – Ragazza

CHF 52

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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Non lasciare che il maltempo fermi il divertimento. Indossa questa maglia a manica lunga quando ti serve un po' di calore in più. Il morbido tessuto in maglia offre un fit aderente sul corpo, oltre a tutta l'elasticità di cui hai bisogno per affrontare la prossima arrampicata o il passaggio successivo e dare un aiuto in più ai tuoi compagni di squadra.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: FD2878-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Dri-FIT

CHF 52

Non lasciare che il maltempo fermi il divertimento. Indossa questa maglia a manica lunga quando ti serve un po' di calore in più. Il morbido tessuto in maglia offre un fit aderente sul corpo, oltre a tutta l'elasticità di cui hai bisogno per affrontare la prossima arrampicata o il passaggio successivo e dare un aiuto in più ai tuoi compagni di squadra.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Con zip aperta o chiusa? Sei tu a decidere quando hai bisogno di calore o traspirabilità extra con questo design con zip a metà lunghezza.
  • Gli occhielli per il pollice offrono un fit sempre perfetto.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Logo Swoosh stampato
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: FD2878-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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