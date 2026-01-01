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Giacca Nike Football England Energy in tessuto con Dri-FIT – Uomo - Ossidiana/Work Blue/Speed Red/Bianco

Materiali riciclati

England Energy

Giacca Nike Football in tessuto con Dri-FIT – Uomo

CHF 115
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Con dettagli ispirati agli anni '90 e una stampa dedicata alla squadra, questa giacca dell'Inghilterra offre un design senza tempo e una tecnologia che ti aiuta ad affrontare le sfide del gioco moderno.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Work Blue/Speed Red/Bianco
  • Stile: IH1874-451
  • Paese/regione di origine: Indonesia

England Energy

CHF 115

Con dettagli ispirati agli anni '90 e una stampa dedicata alla squadra, questa giacca dell'Inghilterra offre un design senza tempo e una tecnologia che ti aiuta ad affrontare le sfide del gioco moderno.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • La finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta anche in condizioni di umidità.

Dettagli prodotto

  • 85% poliestere/15% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Work Blue/Speed Red/Bianco
  • Stile: IH1874-451
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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