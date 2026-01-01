Giacca in tessuto Nike Air Max – Uomo

Nike Air Max
Giacca in tessuto – Uomo
Il leggendario stile Air Max incontra il comfort classico. Semplice e dalle linee pulite, questa giacca è realizzata in leggero taffetà con tecnologia traspirante per offrirti il massimo comfort. Le discrete tasche con zip sul petto ti permettono di custodire i tuoi oggetti.
- Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Cool Grey/Nero
- Stile: IU5683-012
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Air Max
Il leggendario stile Air Max incontra il comfort classico. Semplice e dalle linee pulite, questa giacca è realizzata in leggero taffetà con tecnologia traspirante per offrirti il massimo comfort. Le discrete tasche con zip sul petto ti permettono di custodire i tuoi oggetti.
Dettagli prodotto
- Polsini e bordo elastici
- Laccetto elastico sul cappuccio
- Dettagli con design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Corpo: 94% nylon/6% spandex. Fodera: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Cool Grey/Nero
- Stile: IU5683-012
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 180 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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