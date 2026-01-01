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Giacca in tessuto Nike Air Max – Uomo - Wolf Grey/Cool Grey/Nero

Nike Air Max

Giacca in tessuto – Uomo

CHF 150
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Il leggendario stile Air Max incontra il comfort classico. Semplice e dalle linee pulite, questa giacca è realizzata in leggero taffetà con tecnologia traspirante per offrirti il massimo comfort. Le discrete tasche con zip sul petto ti permettono di custodire i tuoi oggetti.


  • Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Cool Grey/Nero
  • Stile: IU5683-012
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air Max

CHF 150

Il leggendario stile Air Max incontra il comfort classico. Semplice e dalle linee pulite, questa giacca è realizzata in leggero taffetà con tecnologia traspirante per offrirti il massimo comfort. Le discrete tasche con zip sul petto ti permettono di custodire i tuoi oggetti.

Dettagli prodotto

  • Polsini e bordo elastici
  • Laccetto elastico sul cappuccio
  • Dettagli con design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Corpo: 94% nylon/6% spandex. Fodera: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Cool Grey/Nero
  • Stile: IU5683-012
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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