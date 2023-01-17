Collezione Air Jordan
Air Jordan 6
Primo lancio (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (NERO/INFRARED)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (4391)
Air Jordan 6
Primo lancio (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (NERO/INFRARED)
Prezzo originale (125 $)
Codice modello (4391)
Approvata dal successo
Indossando Air Jordan 6, Michael Jordan ha portato i Chicago Bulls alla loro prima finale e, in seguito, alla vittoria del loro primo titolo. Jordan e le sue scarpe esclusive avevano già conquistato la vetta del panorama sneaker e questo trionfo non ha fatto altro che aumentare la popolarità di AJ 6. Di lì a poco, alcune delle maggiori icone della cultura pop hanno iniziato a indossare questo modello, sancendone l'ascesa nell'Olimpo delle sneakers dentro e fuori dal campo.
Dall'album dei ricordi
Classe a tutto campo
Ispirata all'auto sportiva tedesca di MJ, Air Jordan 6 era sinonimo di velocità e classe. La scarpa è impreziosita da tocchi eleganti come il rivestimento in neoprene, la suola semitrasparente e l'unità Air visibile, caratteristiche tipiche del design d'ispirazione architettonico di Tinker Hatfield. Lanciata per la prima volta nel 1991 in cinque colorway, Air Jordan 6 è uscita in versione Retro anche nel 2000, nel 2002 e nel 2006.