Il giorno migliore di sempre

Il nostro nuovo video, Best Day Ever, racconta tutto quello che può accadere se solo abbiamo il coraggio di immaginarlo.

Ogni giorno è quello giusto per fare movimento e in qualità di Member Nike, hai accesso a tantissimi modi per iniziare a fare sport. Che si tratti di un allenamento ad alta intensità o di una tranquilla escursione di gruppo, puoi trovare modi per fare movimento e trovare una community nella tua zona, sia online che di persona.