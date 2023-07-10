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Inarrestabile Ada

Quando vedi spuntare la sua inconfondibile treccia in campo, sai che è giunto il momento dell'inarrestabile Ada! Scopri di più sul gioiello della nazionale norvegese e sul suo obiettivo di riportare la squadra ai fasti di un tempo.

"Il nostro Paese vanta un glorioso passato nel calcio femminile ed è ora di tornare a vincere."

Ada Hegerberg: inarrestabile Ada

Ada Hegerberg
Nazionale di calcio femminile norvegese

Ada Hegerberg: inarrestabile Ada

Una tradizione di eccellenza

Le divise della nazionale norvegese trasmettono una forza incredibile. Fai il tifo per Ada e la Norvegia e sfoggia l'iconico binomio rosso e blu.

"Indossare questa maglia mi dà una marcia in più. Non rappresenti solo i valori del tuo Paese, ma anche un'intera nuova generazione."

Ada Hegerberg: inarrestabile Ada

Ada Hegerberg
Nazionale di calcio femminile norvegese

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Ada Hegerberg
Nazionale di calcio femminile norvegese

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Data di pubblicazione originale: 10 luglio 2023