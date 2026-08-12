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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
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FFF 2026 Stadium Gardien de but
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Extérieur
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Inter Milan 2026/27 Stadium Extérieur
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Inter Milan 2026/27 Stadium Extérieur
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Chelsea FC Strike
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Tottenham Hotspur Strike
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Angleterre 2026 Stadium Gardien de but
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Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
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Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
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Angleterre Strike
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Atlético Madrid 2026/27 Stadium Extérieur
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Atlético Madrid 2026/27 Stadium Extérieur
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Extérieur
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Domicile
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Domicile
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Extérieur
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Domicile
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