Gants de musculation : une protection optimale
Pour soulever des poids ou suivre un cours intense, nos gants de fitness protègent tes mains pendant toute la séance. Nous les fabriquons avec différents types de rembourrages pour que tu trouves la paire idéale. La mousse haute densité placée aux endroits stratégiques protège tes paumes quand tu soulèves des poids lourds. Besoin d'un modèle plus léger ? Certains sont dotés d'une mousse de faible ou moyenne densité qui renforce les zones d'usure. Besoin de gants pour la musculation compatibles avec les écrans tactiles ? On a ce qu’il faut pour continuer à utiliser ton smartphone tout en gardant les mains au chaud.
Quand tu repousses tes limites, c'est important de rester à l'aise. Nos gants de training possèdent des empiècements en mesh respirants sur le dos de la main et des perforations sur la paume : ils laissent circuler l'air et réduisent les risques de glisser pour t'assurer de garder le contrôle. En plus, les motifs en silicone sur la paume et les doigts te garantissent une bonne prise en main pour soulever des poids en toute confiance. Les fermetures à scratch sécurisées et les poignets élastiques cintrés restent bien en place pendant toute la séance. Une fois l'entraînement terminé, la languette te permet de retirer facilement tes gants.
Les matériaux légers et le mesh extensible offrent une flexibilité totale à nos gants pour la musculation. Tu t'entraînes tôt le matin dans le froid ? Découvre nos modèles dotés d'une doublure en tissu Fleece brossé doux et de la technologie Therma-FIT : ils aident à réguler la chaleur naturelle de ton corps pour que tu restes bien au chaud et à l'aise, quelle que soit la température. En plus, les empiècements en molleton au niveau du pouce te permettent d'essuyer la transpiration. Tu trouveras des modèles classiques, mais aussi des mitaines qui protègent tes mains tout en offrant une grande liberté de mouvement. Choisis une paire ajustable pour un confort optimal.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des gants de training portant la mention « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.