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Leggings taille haute

Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
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Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
125 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
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Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 CHF
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
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Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
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Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
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Legging 7/8 taille haute pour femme
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Nike Tempo
Nike Tempo Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
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Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Nike Zenvy Legging corsaire taille haute pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
125 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Legging taille haute 73,66 cm pour femme
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Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 13 cm pour femme
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Short 13 cm pour femme
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Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
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Cycliste taille haute 8 cm pour femme
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
70 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
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Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
115 CHF
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
55 CHF
Nike One
Nike One Legging corsaire taille haute pour femme
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Legging corsaire taille haute pour femme
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Nike One
Nike One Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging long taille haute pour femme
64.95 CHF

Leggings taille haute : bouger au maximum

Passe à la vitesse supérieure avec nos leggings taille haute. En ville ou à la salle, nos modèles t'apportent la couverture et le maintien supplémentaires qu'il te faut pour atteindre tes objectifs. Grâce aux tissus ultra-extensibles, rien ne t'empêche d'aller encore plus loin. En plus, ils sont résistants et dans des matières qui restent opaques, ce qui te permet de faire des squats plus profonds. La taille haute tient bien en place, elle ne s'enroule pas et ne glisse pas quand tu bouges. Découvre les modèles à bandes ornées d'un logo pour composer un look affirmé. Il y a aussi des versions rehaussées du Swoosh Nike emblématique sur les hanches et les chevilles, qui dynamisent ta garde-robe de sport. Comme ils se déclinent dans une large palette de couleurs, tu n'auras aucun mal à trouver un modèle qui te convient.

Qu'est-ce qui rend nos leggings taille haute adaptés aux grands défis ? Le tissu de compression aide à améliorer la circulation, pour garder les muscles au chaud et les protéger. Cela permet de récupérer plus rapidement après l'entraînement, afin d'optimiser ton programme. Les leggings longs vont te protéger du froid. Les versions corsaires sont respirantes par temps chaud. Nous n'avons pas oublié le confort. Les coutures plates réduisent les irritations en cas de longues séances. Et pour une sensation de liberté, pense aux leggings sans coutures à l'avant qui empêchent le tissu de remonter et offrent une tenue impeccable.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des leggings taille haute portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est issu de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche recyclés.