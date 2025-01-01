Tenues et vêtements d'été(217)

Nike Stride Veste de running déperlante anti-UV pour homme
Veste de running déperlante anti-UV pour homme
Nike Challenger Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
Nike Everyday Plus Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Legging long taille haute pour femme
NikeCourt Multiplier Cushioned Chaussettes de tennis mi-mollet (2 paires)
Chaussettes de tennis mi-mollet (2 paires)
Nike Pro Haut à manches courtes slim Dri-FIT pour homme
Haut à manches courtes slim Dri-FIT pour homme
Nike Stride Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Nike Dri-FIT T-shirt de fitness pour homme
T-shirt de fitness pour homme
Nike Pro Short 8 cm pour Femme
Short 8 cm pour Femme
Nike Swoosh High Support Brassière de sport réglable non rembourrée pour femme
Brassière de sport réglable non rembourrée pour femme
Nike Impossibly Light Windrunner Veste de running pour homme
Veste de running pour homme
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Nike Challenger Short de running avec sous-short intégré 13 cm Dri-FIT pour homme
Short de running avec sous-short intégré 13 cm Dri-FIT pour homme
Jordan Sport Crossover Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Legging taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Nike Pro Legging long taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Legging long taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Nike Spark Lightweight Chaussettes de running hautes de compression
Chaussettes de running hautes de compression
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Nike Stride Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
Short de running avec sous-short intégré 18 cm Dri-FIT pour homme
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Nike Pro Short avec sous-short intégré Dri-FIT pour homme
Short avec sous-short intégré Dri-FIT pour homme
Nike Sportswear Club Fleece Short en molleton pour ado
Short en molleton pour ado
Nike ACG « Activitorium » Pantalon taille haute UV pour femme
Pantalon taille haute UV pour femme
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV pour homme
Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV pour homme
Nike Fast Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
Short de running avec sous-short intégré 8 cm Dri-FIT pour homme
Nike Miler Haut de running à manches courtes Dri-FIT UV pour homme
Haut de running à manches courtes Dri-FIT UV pour homme
Nike Fast Maillot de running Dri-FIT pour homme
Maillot de running Dri-FIT pour homme
Jordan Brooklyn Fleece Short pour homme
Short pour homme
Nike Stride Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Nike Miler Haut de running à manches courtes pour homme
Haut de running à manches courtes pour homme
Nike Dri-FIT Strike Haut de foot à manches courtes pour ado
Haut de foot à manches courtes pour ado
Jordan Sport Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
Nike Sportswear Premium Essentials Tee-shirt pour homme
Tee-shirt pour homme
Nike (M) One Haut sans manches coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
Haut sans manches coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
Jordan Sport Pantalon tissé Dri-FIT pour homme
Pantalon tissé Dri-FIT pour homme
Nike Trail Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT pour femme
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT pour femme
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Short 20 cm pour Femme
Nike Pro Haut de fitness ajusté sans manches Dri-FIT pour homme
Haut de fitness ajusté sans manches Dri-FIT pour homme
Jordan Sport Legging pour femme
Legging pour femme
Nike Trail Débardeur de running Dri-FIT pour femme
Débardeur de running Dri-FIT pour femme
Nike (M) One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
Nike Pro Débardeur court Dri-FIT pour femme
Débardeur court Dri-FIT pour femme
Nike Form Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Vêtements d'été : donne-toi à fond

À la belle saison, nos tenues d'été t'aident à rester au frais. Nous utilisons des tissus légers et respirants qui favorisent la circulation de l'air autour de ton corps. De plus, nos coupes épurées te permettent de bouger librement. Opte pour des débardeurs et des shorts qui offrent une protection minimale, ou choisis des t-shirts à manches longues et des pantalons longs qui te mettent bien à l'abri du soleil.


Reste au frais


Chez Nike, nous savons que repousser tes limites exige que tu transpires. C'est pourquoi notre ligne d'habits d'été intègre notre célèbre matière Dri-FIT. Ses fibres techniques évacuent l'humidité vers la surface du tissu, pour qu'elle sèche rapidement. Cela t'assure fraîcheur et concentration, plus longtemps. Pour un confort optimal, sélectionne des vêtements Nike pour l'été dotés d'empiècements en mesh. Nous les plaçons dans les zones qui ont tendance à chauffer afin de favoriser la circulation de l'air là où tu en as le plus besoin.


Protège-toi du soleil


Ta passion, c'est le running, les randonnées, les sports de raquette ? Si tu t'entraînes dehors, tu dois te protéger du soleil. Nos tenues pour l'été anti-UV empêchent les rayons UVA et UVB d'atteindre les zones que les vêtements couvrent. Des détails pratiques comme des manches à ouvertures pour les pouces tiennent tout en place, tandis que les tissus extensibles augmentent la liberté de mouvement.


Une performance qui part des pieds


Ta réussite repose sur des bases solides quand tu sélectionnes une paire de chaussures de qualité supérieure au sein de notre collection été. Nos semelles extérieures variées s'adaptent à tes activités. Pour les entraînements sur surface dure, opte pour des semelles extérieures légèrement texturées et en caoutchouc. Elles te procurent l'adhérence et la résistance nécessaires pour tenir la distance. Tu t'entraînes dans la nature ? Nos chaussures de randonnée et de trail sont dotées de crampons techniques qui assurent ta stabilité sur les terrains accidentés. Question amorti, notre mousse réactive absorbe les chocs et les impacts afin de réduire l'épuisement et le risque de blessure. Découvre une bonne sensation de rebond dynamique dans des baskets équipées de nos unités Nike Air innovantes. Elles absorbent l'énergie de ton mouvement, puis reprennent leur forme de façon à te propulser vers ta prochaine foulée.


Des vêtements d'été performants pour les futures stars


Nous sommes convaincus que les jeunes athlètes méritent la même qualité que les idoles qui les inspirent. C'est pourquoi nos vêtements d'été pour enfant intègrent des tissus extensibles qui favorisent une liberté de mouvement absolue. Tu découvriras aussi des matières anti-transpiration qui évacuent la chaleur et l'humidité tout en assurant plus de confort. Si la température baisse, les enfants peuvent enfiler des vêtements légers qui les protègent des courants d'air et préservent la chaleur.


Move to Zero de Nike


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements d'été portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.