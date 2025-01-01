  1. Vêtements
  2. Hauts et t-shirts

T-shirts et hauts d'été(73)

Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
40 CHF
Nike Stride
Nike Stride Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Meilleure vente
Nike Stride
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
52 CHF
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt de fitness pour homme
Meilleure vente
Nike Dri-FIT
T-shirt de fitness pour homme
35 CHF
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Tee-shirt à manches courtes pour Homme
Jordan Jumpman
Tee-shirt à manches courtes pour Homme
35 CHF
Nike ACG « Lungs »
Nike ACG « Lungs » Tee-shirt à manches longues pour homme
Matériaux recyclés
Nike ACG « Lungs »
Tee-shirt à manches longues pour homme
64.95 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté sans manches Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté sans manches Dri-FIT pour homme
40 CHF
Nike Dri-FIT Miler
Nike Dri-FIT Miler Haut de training pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Miler
Haut de training pour ado (garçon)
32 CHF
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Tee-shirt pour homme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Premium Essentials
Tee-shirt pour homme
45 CHF
Jordan Essentials
Jordan Essentials Haut pour Femme
Jordan Essentials
Haut pour Femme
35 CHF
Nike Miler
Nike Miler Haut de running à manches courtes pour homme
Nike Miler
Haut de running à manches courtes pour homme
42 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
45 CHF
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Haut de foot à manches courtes pour ado
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Strike
Haut de foot à manches courtes pour ado
40 CHF
Nike Trophy23
Nike Trophy23 Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado
Nike Trophy23
Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado
22 CHF
Nike (M) One
Nike (M) One Haut sans manches coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Haut sans manches coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
52 CHF
Nike Miler
Nike Miler Haut de running à manches courtes Dri-FIT UV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Haut de running à manches courtes Dri-FIT UV pour homme
40 CHF
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Débardeur court ajusté côtelé pour femme
Nike Sportswear Chill Knit
Débardeur court ajusté côtelé pour femme
35 CHF
Nike Pro
Nike Pro Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur court Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike Primary
Nike Primary Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary
Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
55 CHF
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt pour homme
Nike Sportswear Club
T-shirt pour homme
30 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Débardeur Diamond pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Débardeur Diamond pour femme
40 CHF
Nike Trail
Nike Trail Débardeur de running Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Trail
Débardeur de running Dri-FIT pour femme
60 CHF
Nike
Nike Maillot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike
Maillot Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike Strike
Nike Strike Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Strike
Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour homme
45 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
35 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Haut sans manches Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Haut sans manches Dri-FIT pour homme
40 CHF
Nike Primary
Nike Primary Haut sans manches Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary
Haut sans manches Dri-FIT pour homme
52 CHF
Nike ACG
Nike ACG Tee-shirt pour Homme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Tee-shirt pour Homme
57 CHF
Nike Hyverse
Nike Hyverse Haut à manches courtes anti-UV Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Hyverse
Haut à manches courtes anti-UV Dri-FIT pour homme
42 CHF
Nike One Swoosh
Nike One Swoosh Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Swoosh
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
47 CHF
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Haut de foot Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Kylian Mbappé Academy
Haut de foot Dri-FIT pour ado
42 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour homme
Nike Sportswear
T-shirt pour homme
30 CHF
Nike Academy
Nike Academy Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour ado
32 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maillot de foot pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Maillot de foot pour Femme
65 CHF
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Essential
T-shirt pour femme
40 CHF
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Débardeur court ajusté côtelé pour femme (grande taille)
Nike Sportswear Chill Knit
Débardeur court ajusté côtelé pour femme (grande taille)
35 CHF
Jordan Essentials
Jordan Essentials T-shirt girlfriend pour femme (grande taille)
Jordan Essentials
T-shirt girlfriend pour femme (grande taille)
35 CHF
Nike Strike
Nike Strike Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Strike
Haut de foot à manches courtes Dri-FIT pour femme
45 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Tempo
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
85 CHF
Nike Academy
Nike Academy Haut de foot Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Haut de foot Dri-FIT pour ado
22 CHF
Nike Miler
Nike Miler Débardeur de running Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Débardeur de running Dri-FIT pour homme
35 CHF
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One Relaxed
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike Fast
Nike Fast Maillot de running Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Fast
Maillot de running Dri-FIT pour homme
45 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maillot de running Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Maillot de running Dri-FIT ADV pour homme
94.95 CHF
Nike x Jakob
Nike x Jakob Haut de running Dri-FIT à manches courtes pour homme
Matériaux recyclés
Nike x Jakob
Haut de running Dri-FIT à manches courtes pour homme
65 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Haut à manches courtes Diamond pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Haut à manches courtes Diamond pour femme
45 CHF
Nike Academy
Nike Academy Haut de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Haut de foot Dri-FIT pour femme
30 CHF
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Haut à manches longues Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Relaxed
Haut à manches longues Dri-FIT pour femme
45 CHF

Hauts d'été : affronter la chaleur

Reste au sec, au frais et à l'aise grâce à nos hauts d'été conçus pour être aussi performants que toi. Bouge en toute confiance avec nos modèles amples et respirants qui te permettent de repousser tes limites, même quand la température monte. Nous proposons une large gamme de coupes, comme des hauts sans manches et des débardeurs incontournables à porter toute la saison. Côté couleurs, il y en a pour tous les goûts : du noir classique aux teintes neutres en passant par les nuances vives et audacieuses qui incarnent l'esprit de l'été.


Contre la transpiration


Pour t'entraîner, tu as besoin d'un haut qui ne t'alourdit pas. Découvre nos t-shirts d'été Nike dotés de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu innovant évacue la transpiration de la peau et accélère son évaporation : tu restes au sec et à l'aise, même quand tu te donnes à fond. En plus, les œillets brodés aux aisselles améliorent l'aération pour t'apporter plus de fraîcheur au niveau des zones de forte chaleur.


Des matières pensées pour la performance


Concentre-toi sur ton entraînement sans te laisser distraire. Pour une sensation de légèreté, choisis des hauts d'été en seersucker : idéal pour les températures chaudes, ce tissu doux et léger offre plus de fraîcheur. Si tu recherches avant tout une bonne aération, sélectionne un débardeur en mesh qui garantit une circulation de l'air optimale. Adepte du coton ? Opte pour des t-shirts légers et doux à porter au quotidien, ou des modèles plus épais pour les entraînements en fin de journée.


Une liberté de mouvement optimale


Bouge en toute liberté, quel que soit le défi à relever. Notre collection comprend des t-shirts d'été dotés d'un gousset sous les aisselles qui offre une grande mobilité pour t'étirer sans contrainte. Tu veux un look casual ? Opte pour un modèle ample avec une coupe oversize. Les épaules tombantes et le volume supplémentaire au niveau du torse créent un style ultra-décontracté. Et l'ourlet plus long au dos garantit une meilleure protection. Pour une sensation de légèreté, choisis un haut court et près du corps qui t'assure une silhouette épurée.


Des vêtements polyvalents


Nos modèles d'été sont pensés pour s'adapter à toutes les situations. Un haut réversible est un basique pour s'entraîner quand il fait chaud, car il offre deux looks en un. Les t-shirts classiques ont un look intemporel et sont faciles à superposer pour te préparer à affronter toutes les températures. Et si tu veux superposer tes vêtements encore plus facilement, opte pour une coupe ajustée. Quel que soit celui que tu choisis, nos coutures minimalistes limitent les frottements pour que tu puisses te concentrer sur ta performance sans interruption.


Participe à notre aventure


Pour prendre soin de la planète, on doit tous jouer notre rôle. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des hauts d'été Nike portant la mention « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif, mais nous nous en rapprochons.