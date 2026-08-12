Chaussures et baskets métallisées : une technologie supérieure, l'éclat en plus
Bénéficie d'un maximum de confort sans transiger sur le look grâce à nos sneakers métallisées. Sur le tapis de course ou sur la ligne de touche, nous proposons des modèles adaptés à toutes les activités. La mousse réactive de la semelle intermédiaire te donne du ressort et offre de la fraîcheur à tes pieds lors des ports prolongés. La matière intelligente est incroyablement légère, et ne t'alourdira donc pas quand tu décides d'accélérer. Les rainures flexibles dans la semelle intermédiaire favorisent une amplitude de mouvement naturel : il t'est donc facile de courir, sauter et pivoter. Sélectionne des baskets à laçage classique de façon à obtenir un ajustement parfait et une sensation de maintien quand tu bouges.
De l'or à l'argent et au-delà, notre collection de chaussures métallisées propose un look qui correspond à chaque garde-robe de sport. Nos baskets à semelles chunky ne passeront pas inaperçues. Et nos silhouettes épurées créent une sensation de seconde peau. Quand l'intensité augmente, choisis des sneakers dotées d'empiècements en mesh ou de perforations sur l'empeigne. Ils permettent à l'air de circuler autour de tes pieds, ce qui leur permet de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de fraîcheur pendant l'entraînement. Quant au Swoosh emblématique de Nike, présent sur l'ensemble de la collection, il apporte une note premium à la paire de ton choix.
Les matériaux durables sont toujours tendance. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des baskets métallisées portant l'étiquette « Matières Durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.