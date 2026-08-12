Chaussures et baskets métallisées pour femme : un maximum de confort et d'éclat
Donne de l'éclat à ton entraînement grâce à nos sneakers métallisées pour femme. Entre nos modèles entièrement scintillants et nos chaussures rehaussées de détails métallisés discrets, choisis ce qui correspond à ton style bien à toi. Le Swoosh emblématique de Nike, présent sur toute la collection, apporte une note premium à ta tenue. Concilie confort et look grâce à nos semelles intermédiaires en mousse réactive. Ce matériau souple réduit l'impact que subissent tes pieds et crée une foulée fluide, où que tes pas te portent. Le rembourrage supplémentaire au niveau du col s'ajuste parfaitement à ta cheville et la protège.
Relève ton prochain défi avec aisance dans nos chaussures métallisées pour femme. Grâce à nos matériaux légers, tu ne seras pas ralentie quand tu accélères. Nos baskets intègrent des semelles en caoutchouc souple et une empeigne toute douce. Quand la pression monte, les perforations sur la pointe et les empiècements en mesh sur les côtés permettent à tes pieds de respirer, de façon à ce que tu te sentes fraîche et au sec pendant l'entraînement. Pour plus de sécurité, choisis des chaussures dotées d'un laçage classique à l'avant qui garde le pied bien en place du premier au dernier pas. Ou sélectionne des baskets à col de type chaussette qui s'enfilent et se retirent facilement.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des baskets métallisées pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.