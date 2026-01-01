  1. Training et fitness
    2. /
  2. Entraînement fractionné de haute intensité
    3. /
  3. Vêtements

Entraînement fractionné de haute intensité Vêtements

(42)
Nike Pro Training
Nike Pro Training Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Training
Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
50 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
+3
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
120 CHF
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches longues et capuche ajustée Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches longues et capuche ajustée Dri-FIT pour femme
105 CHF
Nike Universa
Nike Universa Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
80 CHF
Nike Pro Training
Nike Pro Training Short Dri-FIT 15 cm pour homme
+3
Matériaux recyclés
Nike Pro Training
Short Dri-FIT 15 cm pour homme
64.95 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
75 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
+3
Meilleure vente
Nike Universa
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
125 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
120 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
130 CHF
Nike Pro
Nike Pro Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Meilleure vente
Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
45 CHF
Nike Pro
Nike Pro Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
40 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
75 CHF
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Indy Plunge
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
64.95 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut court à manches longues Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut court à manches longues Dri-FIT pour femme
55 CHF
Nike Pro
Nike Pro Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur court Dri-FIT pour femme
42 CHF
Nike Pro
Nike Pro Sweat à capuche de training deuxième couche Dri-FIT pour homme
Nike Pro
Sweat à capuche de training deuxième couche Dri-FIT pour homme
85 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 20 cm pour femme
80 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 13 cm pour femme (grande taille)
Meilleure vente
Nike Pro 365
Short 13 cm pour femme (grande taille)
35 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
42 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
50 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Legging pour Femme (grande taille)
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Legging pour Femme (grande taille)
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Short 2-en-1 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Short 2-en-1 13 cm pour femme
29 % de réduction
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
+3
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
42 CHF
Maintien supérieur Nike Indy
Maintien supérieur Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Meilleure vente
Maintien supérieur Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
64.95 CHF
Nike Indy
Nike Indy Brassière de sport imprimée, rembourrée et réglable, à maintien léger, pour femme
Matériaux recyclés
Nike Indy
Brassière de sport imprimée, rembourrée et réglable, à maintien léger, pour femme
52 CHF
Nike One Fitted
Nike One Fitted Veste à zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Veste à zip Dri-FIT pour femme
57 CHF
Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Débardeur court Dri-FIT pour femme
35 CHF
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Nike One Relaxed
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike
Nike T-shirt de training Dri-FIT pour homme
Nike
T-shirt de training Dri-FIT pour homme
40 CHF
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Haut de training sans manches pour Homme
Nike Dri-FIT
Haut de training sans manches pour Homme
37 CHF
Maintien normal Nike Indy
Maintien normal Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien normal Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
45 CHF
Nike One Fitted
Nike One Fitted Vêtement deuxième couche Dri-FIT à 1/4 de zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Vêtement deuxième couche Dri-FIT à 1/4 de zip pour femme
52 CHF
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Chaussette de running Micro-Crew (1 paire)
Nike Run Lightweight
Chaussette de running Micro-Crew (1 paire)
17 CHF
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Chaussette de running mi-mollet (1 paire)
Nike Run Lightweight
Chaussette de running mi-mollet (1 paire)
17 CHF
Nike Running Lightweight
Nike Running Lightweight Chaussettes invisibles (1 paire)
Nike Running Lightweight
Chaussettes invisibles (1 paire)
17 CHF
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
Nike Everyday Plus Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
32 CHF
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
Nike Everyday Plus Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
20 CHF
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
45 CHF
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
+3
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
42 CHF
Maintien supérieur Nike Indy
Maintien supérieur Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Meilleure vente
Maintien supérieur Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
64.95 CHF
Nike Indy
Nike Indy Brassière de sport imprimée, rembourrée et réglable, à maintien léger, pour femme
Matériaux recyclés
Nike Indy
Brassière de sport imprimée, rembourrée et réglable, à maintien léger, pour femme
52 CHF
Nike One Fitted
Nike One Fitted Veste à zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Veste à zip Dri-FIT pour femme
57 CHF
Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Débardeur court Dri-FIT pour femme
35 CHF
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Nike One Relaxed
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike
Nike T-shirt de training Dri-FIT pour homme
Nike
T-shirt de training Dri-FIT pour homme
40 CHF
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Haut de training sans manches pour Homme
Nike Dri-FIT
Haut de training sans manches pour Homme
37 CHF
Maintien normal Nike Indy
Maintien normal Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien normal Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
45 CHF
Nike One Fitted
Nike One Fitted Vêtement deuxième couche Dri-FIT à 1/4 de zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Vêtement deuxième couche Dri-FIT à 1/4 de zip pour femme
52 CHF
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Chaussette de running Micro-Crew (1 paire)
Nike Run Lightweight
Chaussette de running Micro-Crew (1 paire)
17 CHF
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Chaussette de running mi-mollet (1 paire)
Nike Run Lightweight
Chaussette de running mi-mollet (1 paire)
17 CHF
Nike Running Lightweight
Nike Running Lightweight Chaussettes invisibles (1 paire)
Nike Running Lightweight
Chaussettes invisibles (1 paire)
17 CHF
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
Nike Everyday Plus Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
32 CHF
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
Nike Everyday Plus Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
20 CHF
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
45 CHF
Articles associés