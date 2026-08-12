Vêtements pour femme avec au moins 50 % de matières durables

(496)
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
Matériaux recyclés
France 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
185 CHF
Nike Victory
Nike Victory Polo sans manches Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Victory
Polo sans manches Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
135 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Tempo
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute pour femme
57 CHF
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Veste à zip Therma-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
ACG Canwell Glacier
Veste à zip Therma-FIT ADV pour femme
230 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
105 CHF
Nike Swift
Nike Swift Veste de running repliable et déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running repliable et déperlante pour femme
135 CHF
Nike One Classic
Nike One Classic Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
75 CHF
Nike Swift
Nike Swift Débardeur de running Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Débardeur de running Dri-FIT pour femme
50 CHF
Nike Academy
Nike Academy Short de foot Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Short de foot Dri-FIT 10 cm pour femme
30 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Pantalon resserré aux chevilles oversize et taille haute pour femme
+2
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Pantalon resserré aux chevilles oversize et taille haute pour femme
70 CHF
Nike Golf Club
Nike Golf Club Jupe de golf Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Golf Club
Jupe de golf Dri-FIT pour femme
80 CHF
France 2026 Stadium Extérieur
France 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
Stock épuisé
France 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike One
Nike One Legging corsaire taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging corsaire taille haute pour femme
52 CHF
France 2026 Stadium Domicile
France 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
France 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
75 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
37 CHF
Nike Academy
Nike Academy Haut de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Haut de foot Dri-FIT pour femme
30 CHF
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack Vest (5L)
Matériaux recyclés
Nike ACG GOAT
Pack Vest (5L)
155 CHF
FFF 2026 Stadium Domicile
FFF 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FFF 2026 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
64.95 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour femme
115 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Mini-robe plissée oversize à manches longues pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Mini-robe plissée oversize à manches longues pour femme
105 CHF
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Débardeur de running pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Aero-FIT
Débardeur de running pour Femme
75 CHF
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
105 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Meilleure vente
Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
94.95 CHF
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Short pour femme
Dernières sorties
ACG Dolomiti
Short pour femme
85 CHF
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Robe de tennis pour femme
Bientôt disponible
NikeCourt Slam
Robe de tennis pour femme
115 CHF
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Seamless Front
Legging long taille haute pour femme
57 CHF
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+4
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
35 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
50 CHF
Nike Swift
Nike Swift Haut de running à manches longues et col ras-du-cou Dri-FIT anti-UV pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running à manches longues et col ras-du-cou Dri-FIT anti-UV pour femme
75 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 CHF
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly T-shirt de running sans manches Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Swift Butterfly
T-shirt de running sans manches Dri-FIT pour femme
50 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
64.95 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à 1/4 de zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Haut de running à 1/4 de zip Dri-FIT pour femme
55 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
94.95 CHF
FC Barcelona Strike 3e tenue
FC Barcelona Strike 3e tenue Haut d'entraînement de foot en maille Nike Dri-FIT pour femme
Dernières sorties
FC Barcelona Strike 3e tenue
Haut d'entraînement de foot en maille Nike Dri-FIT pour femme
85 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
130 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
42 CHF
ACG « Aireez »
ACG « Aireez » Haut de trail à manches longues boutonné pour femme
Matériaux recyclés
ACG « Aireez »
Haut de trail à manches longues boutonné pour femme
125 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Débardeur de running Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Tempo
Débardeur de running Dri-FIT pour femme
35 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalon de running 7/8 à taille mi-haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Pantalon de running 7/8 à taille mi-haute Dri-FIT pour femme
80 CHF
FFF 2026 Stadium Domicile
FFF 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FFF 2026 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
64.95 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Maillot de foot Replica Jordan Dri-FIT pour femme
115 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Mini-robe plissée oversize à manches longues pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Mini-robe plissée oversize à manches longues pour femme
105 CHF
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Débardeur de running pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Aero-FIT
Débardeur de running pour Femme
75 CHF
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
105 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Meilleure vente
Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
94.95 CHF
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Short pour femme
Dernières sorties
ACG Dolomiti
Short pour femme
85 CHF
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Robe de tennis pour femme
Bientôt disponible
NikeCourt Slam
Robe de tennis pour femme
115 CHF
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Seamless Front
Legging long taille haute pour femme
57 CHF
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+4
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
35 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
50 CHF
Nike Swift
Nike Swift Haut de running à manches longues et col ras-du-cou Dri-FIT anti-UV pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running à manches longues et col ras-du-cou Dri-FIT anti-UV pour femme
75 CHF
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 CHF
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly T-shirt de running sans manches Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Swift Butterfly
T-shirt de running sans manches Dri-FIT pour femme
50 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
64.95 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à 1/4 de zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Haut de running à 1/4 de zip Dri-FIT pour femme
55 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
94.95 CHF
FC Barcelona Strike 3e tenue
FC Barcelona Strike 3e tenue Haut d'entraînement de foot en maille Nike Dri-FIT pour femme
Dernières sorties
FC Barcelona Strike 3e tenue
Haut d'entraînement de foot en maille Nike Dri-FIT pour femme
85 CHF
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute, imprimé, sans couture avant, pour femme
130 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
42 CHF
ACG « Aireez »
ACG « Aireez » Haut de trail à manches longues boutonné pour femme
Matériaux recyclés
ACG « Aireez »
Haut de trail à manches longues boutonné pour femme
125 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Débardeur de running Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Tempo
Débardeur de running Dri-FIT pour femme
35 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalon de running 7/8 à taille mi-haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Pantalon de running 7/8 à taille mi-haute Dri-FIT pour femme
80 CHF
Articles associés

Vêtements pour femme avec au moins 50 % de matières durables : pour aller dans le bon sens

Tu apprécieras encore plus tes affaires avec nos vêtements durables pour femme. À la salle, sur le terrain ou dans les tribunes, nous avons des modèles faits pour toi. Toute la collection est équipée de technologies innovantes pensées pour faciliter tes performances. Comme ces vêtements durables pour femme Nike Dri-FIT. Ce tissu plébiscité éloigne la transpiration de la peau, offrant un maximum de fraîcheur et t'aidant à rester au sec. Ou la technologie Therma-FIT qui conserve la chaleur naturelle du corps dans ses tissus pour te réchauffer sans t'alourdir.

Les femmes apprécient nos vêtements durables confectionnés dans des matières douces, lisses et extensibles. Ainsi, rien ne t'empêchera de donner le meilleur. Comme la collection est déclinée dans une large gamme de couleurs et de styles, tu n'auras aucun mal à trouver des vêtements adaptés à ta personnalité. En plus, le Nike Swoosh emblématique orne la poitrine ou les revers des modèles pour donner une touche premium à ta garde-robe sportive.

On accorde une grande importance à la composition de nos articles, pour que tu aies plaisir à les porter. Refusant tout compromis, on s'intéresse à la culture, à la récolte et à la transformation des matériaux utilisés dans la fabrication de nos vêtements durables pour femme. Le polyester recyclé limite les déchets et réduit les émissions de carbone d'environ 30 % par rapport au polyester standard. Sans oublier le coton biologique qui consomme moins d'eau et de produits chimiques que le coton cultivé suivant des méthodes conventionnelles. Résultat ? Tu bénéficies de la même qualité supérieure et de la même performance, tout en ayant moins d'impact sur l'environnement.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des vêtements durables pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.