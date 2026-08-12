Brassières de danse : le maintien c'est important
La brassière de danse est l'une des pièces les plus importantes de votre garde-robe, car vous pourrez donner le meilleur de vous-même si vous êtes bien maintenue. Les brassières de sport Nike pour la danse sont proposées en divers designs, des plus doux et sans coutures pour les entraînements à faible impact aux articles offrant un maintien maximal pour les séances plus intenses. Les soutiens-gorge de danse légers à doublure cousue offrent une respirabilité ultime tout en couvrant bien. De plus, les tissus évacuant l'humidité et les coupes basses vous aident à rester au frais quand vous bougez. Vous travaillez une chorégraphie difficile ? Découvrez les modèles dotés de la technologie Dri-FIT, qui évacue la transpiration afin qu'elle s'évapore rapidement et que vous restiez au sec et à l'aise.
Vous cherchez l'ajustement idéal ? Optez pour des brassières de danse à dos nageur ou à scratch sur le devant qui sont un gage de maintien. Grâce aux bretelles ajustables, vous pouvez adapter la brassière à votre morphologie. Les deux coussinets amovibles permettent de personnaliser la couverture, afin de vous entraîner et de danser en toute confiance.
Nos brassières de danse sont déclinées dans plusieurs modèles flatteurs. Pensez aux décolletés en U ou en V, aux bretelles plus larges et couvrantes ou encore aux bretelles fines et légères. Choisissez des silhouettes classiques pour le studio ou osez les hauts longs avec brassière de danse qui accompagnent vos mouvements. Nos débardeurs sont dotés de brassières intégrées au tissu doux et extensible, qui épousent vos formes, ce qui vous permet de vous étirer et virevolter confortablement. Vous trouverez également une large palette de couleurs, des plus neutres aux plus vitaminées, à coordonner au reste de votre équipement. Composez votre tenue en commençant par des pièces ornées de l'emblématique Swoosh, la signature de Nike.