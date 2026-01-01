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  4. Casquettes

Casquettes pour Femme

(60)
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette sans structure avec Swoosh métallique
+2
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette sans structure avec Swoosh métallique
32 CHF
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Casquette de tennis sans structure
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT ADV Club
Casquette de tennis sans structure
37 CHF
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette Featherlight souple
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette Featherlight souple
35 CHF
NOCTA
NOCTA S.S.C. Casquette CS
Matériaux recyclés
NOCTA
S.S.C. Casquette CS
37 CHF
Nike Fly
Nike Fly Casquette souple à effet rafraîchissant Dri-FIT ADV
Matériaux recyclés
Nike Fly
Casquette souple à effet rafraîchissant Dri-FIT ADV
160 CHF
Nike Fly
Nike Fly Casquette Swoosh souple Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike Fly
Casquette Swoosh souple Dri-FIT
35 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple
32 CHF
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Casquette AeroBill structurée
Matériaux recyclés
Nike Storm-FIT ADV Club
Casquette AeroBill structurée
42 CHF
Nike Fly
Nike Fly Casquette souple à motifs réfléchissants Dri-FIT ADV
Matériaux recyclés
Nike Fly
Casquette souple à motifs réfléchissants Dri-FIT ADV
37 CHF
Jordan Rise
Jordan Rise Casquette structurée à visière incurvée
Jordan Rise
Casquette structurée à visière incurvée
35 CHF
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Casquette réglable
+1
Matériaux recyclés
Jordan Jumpman Pro
Casquette réglable
37 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple Golf Shield
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple Golf Shield
32 CHF
Jordan Club
Jordan Club Casquette souple
Matériaux recyclés
Jordan Club
Casquette souple
32 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette Swoosh sans structure
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette Swoosh sans structure
30 CHF
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette Swoosh avec structure
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette Swoosh avec structure
32 CHF
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Casquette souple
Matériaux recyclés
Nike ACG Fly
Casquette souple
42 CHF
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly Casquette souple AeroBill AeroAdapt
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT ADV Fly
Casquette souple AeroBill AeroAdapt
50 CHF
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette structurée avec logo en métal
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette structurée avec logo en métal
32 CHF
Nike Rise
Nike Rise Casquette de golf structurée Dri-FIT ADV SwooshFlex
Matériaux recyclés
Nike Rise
Casquette de golf structurée Dri-FIT ADV SwooshFlex
35 CHF
Jordan Rise
Jordan Rise Casquette structurée
Jordan Rise
Casquette structurée
37 CHF
Jordan Pro
Jordan Pro Casquette souple à visière plate
Jordan Pro
Casquette souple à visière plate
40 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple en denim
Nike Club
Casquette souple en denim
42 CHF
Nike Pro
Nike Pro Casquette de running Swoosh sans structure Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike Pro
Casquette de running Swoosh sans structure Dri-FIT
50 CHF
Nike ACG Club
Nike ACG Club Casquette souple
Matériaux recyclés
Nike ACG Club
Casquette souple
37 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple Golf Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple Golf Dri-FIT
32 CHF
NOCTA
NOCTA Casquette Club
Matériaux recyclés
NOCTA
Casquette Club
35 CHF
Jordan Rise
Jordan Rise Casquette structurée avec Jumpman en métal
+1
Matériaux recyclés
Jordan Rise
Casquette structurée avec Jumpman en métal
37 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette délavée souple Futura
+3
Nike Club
Casquette délavée souple Futura
32 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple en denim à écusson
Nike Club
Casquette souple en denim à écusson
42 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette rigide
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette rigide
35 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette de golf en tartan
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette de golf en tartan
42 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple
32 CHF
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette souple ACG
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette souple ACG
40 CHF
Jordan Pro
Jordan Pro Casquette de golf souple à visière plate Dri-FIT
Jordan Pro
Casquette de golf souple à visière plate Dri-FIT
52 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple JDI
Nike Club
Casquette souple JDI
32 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple
32 CHF
Jordan Flight Club Pro
Jordan Flight Club Pro Casquette souple à visière plate
Jordan Flight Club Pro
Casquette souple à visière plate
45 CHF
Nike Rise
Nike Rise Casquette structurée A-Frame
Nike Rise
Casquette structurée A-Frame
37 CHF
Jordan Fly « Festival »
Jordan Fly « Festival » Casquette souple
Jordan Fly « Festival »
Casquette souple
35 CHF
Nike SB Club
Nike SB Club Casquette de skate souple
Nike SB Club
Casquette de skate souple
32 CHF
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Casquette structurée Futura
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Pro
Casquette structurée Futura
35 CHF
Nike Fly
Nike Fly Casquette trappeur matelassée déstructurée
Matériaux recyclés
Nike Fly
Casquette trappeur matelassée déstructurée
42 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple en denim
Nike Club
Casquette souple en denim
40 CHF
Paris Saint-Germain Rise
Paris Saint-Germain Rise Casquette rigide
Paris Saint-Germain Rise
Casquette rigide
37 CHF
Jordan Fly
Jordan Fly Casquette Jumpman
Jordan Fly
Casquette Jumpman
35 CHF
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Casquette souple Dri-FIT Club
Matériaux recyclés
Nike After Dark Tour
Casquette souple Dri-FIT Club
30 CHF
Jordan Club
Jordan Club Casquette souple à visière incurvée
+1
Jordan Club
Casquette souple à visière incurvée
32 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette structurée OG Flame
Nike Club
Casquette structurée OG Flame
40 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple Golf Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple Golf Dri-FIT
32 CHF
NOCTA
NOCTA Casquette Club
Matériaux recyclés
NOCTA
Casquette Club
35 CHF
Jordan Rise
Jordan Rise Casquette structurée avec Jumpman en métal
+1
Matériaux recyclés
Jordan Rise
Casquette structurée avec Jumpman en métal
37 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette délavée souple Futura
+3
Nike Club
Casquette délavée souple Futura
32 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple en denim à écusson
Nike Club
Casquette souple en denim à écusson
42 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette rigide
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette rigide
35 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette de golf en tartan
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette de golf en tartan
42 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple
32 CHF
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Casquette souple ACG
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Club
Casquette souple ACG
40 CHF
Jordan Pro
Jordan Pro Casquette de golf souple à visière plate Dri-FIT
Jordan Pro
Casquette de golf souple à visière plate Dri-FIT
52 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple JDI
Nike Club
Casquette souple JDI
32 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple
32 CHF
Jordan Flight Club Pro
Jordan Flight Club Pro Casquette souple à visière plate
Jordan Flight Club Pro
Casquette souple à visière plate
45 CHF
Nike Rise
Nike Rise Casquette structurée A-Frame
Nike Rise
Casquette structurée A-Frame
37 CHF
Jordan Fly « Festival »
Jordan Fly « Festival » Casquette souple
Jordan Fly « Festival »
Casquette souple
35 CHF
Nike SB Club
Nike SB Club Casquette de skate souple
Nike SB Club
Casquette de skate souple
32 CHF
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Casquette structurée Futura
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Pro
Casquette structurée Futura
35 CHF
Nike Fly
Nike Fly Casquette trappeur matelassée déstructurée
Matériaux recyclés
Nike Fly
Casquette trappeur matelassée déstructurée
42 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple en denim
Nike Club
Casquette souple en denim
40 CHF
Paris Saint-Germain Rise
Paris Saint-Germain Rise Casquette rigide
Paris Saint-Germain Rise
Casquette rigide
37 CHF
Jordan Fly
Jordan Fly Casquette Jumpman
Jordan Fly
Casquette Jumpman
35 CHF
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Casquette souple Dri-FIT Club
Matériaux recyclés
Nike After Dark Tour
Casquette souple Dri-FIT Club
30 CHF
Jordan Club
Jordan Club Casquette souple à visière incurvée
+1
Jordan Club
Casquette souple à visière incurvée
32 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette structurée OG Flame
Nike Club
Casquette structurée OG Flame
40 CHF

Casquettes pour femme : quand fonctionnalité rime avec style

Pourquoi les casquettes pour femme Nike sont-elles un basique sportif ? Elles allient fonctionnalité et esthétique luxueuse. Conçues pour vous garder au sec quand il pleut et vous protéger du soleil, elles vous aident à avancer par tous les temps. Des casquettes trucker pour femme décontractées aux casquettes à bouton-pression ornées de grands logos, nous avons un modèle pour toutes les sportives. Vous trouverez une palette de couleurs vives et de tons neutres qui se coordonnent à la perfection à vos tenues de sport préférées. De plus, chaque article est orné de notre Swoosh Nike emblématique, un gage de qualité durable.


Quand la température monte, la technologie Dri-FIT innovante de Nike assure votre confort, sur la piste ou en montagne. Ce tissu haute performance éloigne la transpiration de votre peau et la disperse uniformément à la surface, afin qu'elle s'évapore rapidement, pour que vous restiez au frais et au sec. Sans oublier la technologie Storm-FIT ADV Nike qui combine un tissu imperméable et coupe-vent à des innovations et des fonctionnalités de pointe pour vous aider à être à l'aise même quand la météo est déchaînée.


Avec leurs matières premium, nos casquettes pour femme sont faites pour durer. Les modèles en coton doux sont le gage d'une respirabilité exceptionnelle. Les aérations et les panneaux en mesh laissent la chaleur s'échapper quand vous vous donnez à fond. Et grâce à leur légèreté, les mélanges de polyester durable sont parfaits pour les activités à haute intensité. Ils sont aussi faciles à nettoyer. Quand c'est possible, nous utilisons des matières durables pour fabriquer nos casquettes pour femme Nike, comme du fil robuste issu de bouteilles en plastique, de tapis et filets de pêche détournés des décharges. Tout cela fait partie de la campagne Move to Zero de Nike qui vise à atteindre zéro émission de carbone et zéro déchet nets. Pour participer, cherchez l'étiquette « Matières Durables ».